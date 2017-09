Maia Sandu, umilită în ultimul hal, după ce și-a negat propriile cuvinte spuse la congres. Vezi comparația și unde se ascund minciunile

După ce a dat-o în bară cu declarații antiunioniste, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, bagă şi oiştea-n gard. Deschide.md publică un editorial în care autorul, Ghenadie Nicu, desființează încercările stângace ale politicianului și demonstrează că ea minte.



”Ea spune, pe Facebook că „nu am spus că Unirea din 1918 a fost impusă, ci că unirea astăzi nu poate fi impusă”. Să vedem pasajul respectiv de la congres: „Nu poate fi impusă sau făcută Unirea aşa cum s-a întâmplat altă dată”. Concluzia e la suprafaţă: Maia minte o dată la trei zile. Ba ai spus, dragă, astea-ţi fură vorbele, textual”, scrie autorul.



„Am mai spus – citim în continuare – că Uniunea Europeană nu va accepta în componenţa sa o ţară profund coruptă [...], că pentru a ne apropia de România şi Uniunea Europeană trebuie să facem puţină ordine”. Ba să avem pardon, ai spus cu totul altfel: „[...] nu este real că Uniunea Europeană să permită unui stat membru să înghită un teritoriu care este corupt, care este divizat, care nu are stat de drept”. Ăsta e originalul care a revoltat, inclusiv pentru că, la braţ cu vechea propagandă sovietică, mână în mână cu ortacii lui Voronin şi ai megalomanului din fruntea statului, Maia Sandu, cu tot cu principiile şi valorilepe care ni le-a fluturat în trecutele prezidenţiale, face din România un potenţial agresor, ne intoxică fin cu ideea unei anexări în forţă”, continuă Ghenadie Nicu.



”PAS-ul îşi va fi închipuit poate, în nemărginirea lui intelectuală şi preaplinul strategic (care au culminat cu rateul penibil la trecutele prezidenţiale), că a dat încă o straşnică lovitură de imagine. Nu vrem să le tulburăm fericirea: prostia, în varianta ei forte, cu moţ politic, este imbatabilă, mai bine te laşi păgubaş. Am scris acest necrolog la moartea a încă unei iluzii a nădejdilor noastre de salvare. Dacă minte nu e, nimic nu e”, concluzionează autorul editorialului de pe deschide.md.