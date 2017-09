Stop fals! Ziarul de Gardă dezinformează din nou. Vezi ce se ascunde în spatele falsului despre tânărul deținător de site-uri

Cornel Ababii, deținător al mai multor site-uri de pamflete și fakenews, acuză presa care se poziționează drept independentă că promovează știri false, pentru a-i folosi numele în jocuri politice. Tânărul a scris pe Facebook, după ce Ziarul de gardă a publicat un articol în care face legătura între el și Partidul Democrat din Moldova și care a fost preluat de alte surse media, că acestea promovează falsuri și omit intenționat elemente din discuție, care contrazic afirmațiile făcute.



”Mie tare rău îmi pare că, voi, jurnaliștii, la fel, puneți titluri politice care manipulează oamenii. Și precum eu, în site-urile mele, atrag cititorii cu titluri șocante, așa și voi atrageți cititorii cu titluri politizate. Faceți bani din știri politice mult mai mulți decât eu din vizualizările de pe site-urile mele”, a scris Ababii.



”Nu sunt membru al PDM, așa cum m-ați prezentat toți dumneavoastră. Eu am spus foarte clar reporterului că nu cred în politică și nu sunt membru al PDM. Am spus doar că eu am prieteni în organizația de tineret a acestui partid, lucru care sper că încă nu este interzis. Eu am prieteni și în alte partide. Pentru că noi, tinerii, nu facem prietenii după culorile partidelor, dar după cum considerăm noi. Și da, atunci când prietenii din diverse partide mă invită la acțiunile lor, unde se poate de distrat, eu desigur că accept.



Corneliu Ababii se adresează către Ziarul de Gardă, Agora, Jurnal.md, Unimedia, TV8 și le cere să publice discuția integrală, nu doar partea ruptă din context. Iar pentru că nu e clar dacă o vor face, tânărul a postat pe Facebook discuția cu reporterul de la Ziarul de Gardă.



”Din discuțiile private cu Eșanu, de la ZdG:

- Deci ai creat aceste site-uri doar cu scopul de a câștiga bani din publicitate?

- Da

- Am văzut și foarte multe știri negative despre unii politicieni nu sunt și anumite scopuri politice la mijloc? Știm că în zilele noastre fenomenul „fake news” este folosit pe larg în scopuri politice

-Nu. Asta mult acționează asupra conștiinței umane, trezește mult interes. Cel mai tare sunt urîți politicienii in tarile noastre

- Și nu e nicio legătură între activitatea ta din cadrul Tineretului Democrat și crearea acestor site-uri?

- Înainte cream teste de gen appline.ro dar la un moment oamenii și-au pierdut interesul, trecusem la video amuzante, erotice, dar eram blocat prea mult, pînă am incercat cu o știre falsă, cu doamna care a "trăit" 3 ani în sicriu și era vie. Nu

- Dar totuși în știrile de pe site-urile tale sunt prezenți doar politicieni precum Filat, Chirtoacă sau Năstase și niciodată cineva din Partidul Democrat

- Am amici acolo

- Măcar merită? Reușești să câștigi ceva?

- În curînd poate vor merge testele ca înainte. Mă obosește acest negativistm. Da. În mediu 200 USD pe lună. Cer scuze, trebuie sa plec, revin seara online dacă doriți să mai cunoașteți ceva”.