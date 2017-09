Legea nu există pentru adjunctul de la Bălți al lui Năstase: A mințit oamenii și a construit ilegal o mansardă

Se pare că legea nu este scrisă pentru liderul organizației PPDA, din Bălți, Arina Spătaru. Sub pretextul că va repara acoperișul blocului, aceasta și-a construit o mansardă în care și-a amplasat atelierul de croitorie. Vecinii sunt nemulțumiți de zgomotul provocat de mașinile de cusut, dar și de faptul că trebuie să achite cheltuielile de încălzire a mansardei, care sunt foarte mari. De asemenea, dat fiind faptul că lucrările au avut loc cu multiple încălcări, apartamentele sunt inundate în urma ploilor, anunță publika.md.



Locuitorii blocului susțin că nici prin cap nu le-a trecut că Arina Spătaru ar fi vrut să-și construiască o mansardă, fără să-i înștiințeze:



"După ce ei au construit mansarda, apa a început să ne curgă în apartamente. Nu putem ține hainele aici, tot timpul plouă. Nu avem nici electricitate pentru că a fost un scurtcircuit după ce apa a curs pe pereți.



Nu am fi semnat niciodată. Noi nu avem nevoie de mansardă. Ea ne-a mințit. Ne-au spus că vor repara acoperișul și scara blocului și nu a făcut nimic.



Am găsit în procuratură un document în care era indicat că noi am dat acordul, dar nu noi am semnat acel document. Toate semnăturile noastre au fost falsificate", declară vecinii liderului locale din Bălți al Partidului „Platforma Demnitate și Adevăr”.