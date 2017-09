Opinie. Jurnalistul Mihai Munteanu de la RISE România ascunde relațiile sale cu Renato Usatîi și Vlad Filat

Investigația „Asasin în lege. Erată”, realizată de proiectul Zeppelin, stârnește tot mai multe reacții în comunitatea internaută de la Chișinău. În special s-a atras atenția la capitolul care povestește despre cum Mihai Munteanu, reporter de investigații din cadrul proiectul internațional RISE, a ajuns să realizeze o investigație la comanda liderului „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, pentru a-i spăla imaginea.



„Mihai este reporter-at-large la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și membru al International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Specializat în investigații transfrontaliere, Mihai este lead-reporter al proiectelor de investigație “Offshore Crime Inc.”, “The Proxy Platform”, “The Russian Laundromat”, “A Murderer’s Trail”, “Cupola”, “Republica lor”. Cel puțin aceasta este CV-ul prezentat al acestuia pe pagina celor de la RISE România”, scrie bloggerul Anatolie Chirilov pe platforma Vox Publika.



Acesta menționează însă că CV-ul lui Munteanu nu indică și alte momente interesante, cum ar fi colaborarea cu actualul lider al „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, dar și cu fostul premier Vlad Filat, Munteanu activând în interesele celor doi.



„Un lucru a fost scăpat la completarea CV-ului, faptul că este un reporter și jurnalist de investigație de buzunar. Filmul de investigație publicat de către proiectul Zeppelin scoate la iveală mai multe momente interesante din activitatea lui Renato Usatîi în Moldova. Un „capitol” aparte în această istorie este dedicat relației dintre Usatîi și fostul prim-ministru Vlad Filat, unde se demonstrează modul în care ambii s-au folosit de organizația de investigații jurnalistice RISE ca să-și promoveze interesele.



Relațiile dintre cei doi au început să se răcească după ce devine evidentă implicarea lui Usatîi în tentativa de asasinare a lui Gorbunțov. Filat se teme că umbra criminală a lui Usatîi îi poate dăuna. Ambii negând că există vreo legătură între ei. Ulterior, apare jurnalistul de la RISE România Mihai Munteanu, despre care cei de la Zeppelin afirmă că are legături cu Serviciul Român de Informații. Cearta cu Filat din cauza Aeroportului Chișinău a schimbat relațiile lui Renato cu Mihai Munteanu. Usatîi, având suspiciuni și temându-se că după atacurile lansate spre Filat, SRI-ul, care l-a ajutat de mai multe ori pe liderul PLDM, îl va demasca în filmul RISE pe Usatîi”, mai scrie Chirilov.



Acesta mai menționează că a dorit să afle reacția lui Munteanu referitor la informațiile prezentate de jurnaliștii de la Zeppelin și a publicat linkul către investigație într-un comentariu la postarea lui Munteanu. Jurnalistul a șters comentariul și l-a blocat însă pe internaut. Anatolie Chirilov regretă că RISE, care trebuia să fie un site de investigație, se adeverește a fi unul de propagandă și face partizanat politic.



„Banii cumpără totul, chiar și pe cei de la RISE!”, a concluzionat bloggerul.