6 obiceiuri GREȘITE pe care le avem în timpul mesei și la care TREBUIE să renunți imediat

Deşi avem impresia că mâncăm corect şi facem tot posibilul pentru a avea o alimentaţie sănătoasă, anumite obiceiuri sunt complet eronate.



Este greșit să frigem carnea la grătar

Trebuie să avem grijă când frigem carnea pe grătar, pentru că se formează două substanțe care fac să crească riscul de cancer. Este vorba despre aminele heterociclice (AHC) și hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) care se formează când carnea este supusă unor temperaturi ridicate (+ 150 grade Celsius) și timp îndelungat.

Potrivit Asociației spaniole împotriva cancerului (Asociación Espańola contra el Cáncer), ‘este important să se evite alimentele la grătar, pentru că sursa de căldură atinge temperaturi înalte și, în plus, alimentul este în contact direct cu acesta și se arde mai ușor, producându-se benzopireni (substanțe cancerigene)’.

Giuseppe Russolillo Femenías, președinte al Fundației spaniole de dieteticieni-nutriționiști, recomandă să se limiteze acest tip de tehnică culinară. Potrivit dieteticianului, când carnea este prăjită ușor sau friptă la tigaie, se creează un strat protector pentru proprietățile alimentului, dacă se folosește ‘o cantitate generoasă’ de ulei de măsline virgin.



Este greșit să bem în grabă sucul de portocale

De foarte multe ori se spune: ‘Bea repede sucul ca să nu-și piardă vitaminele’. În realitate, chiar dacă am aștepta 12 ore, vitamina C ar fi tot acolo, după cum au constatat mai multe studii realizate în 2014. Potrivit cercetătorilor, pentru a avea loc o diminuare considerabilă a cantității de vitamina C ar trebui să existe ‘condiții extreme’, precum aceea ca sucul să fie încălzit la 120 de grade Celsius. ‘Vitamina C se păstrează perfect în suc până la 12 ore, chiar dacă acesta ar putea deveni mai amărui’, susțin semnatarii articolului.



Este greșit să fierbem broccoli

În ceea ce privește broccoli, gătitul la abur nu afectează prea mult vitamina C, în timp ce fierberea lui în apă îi reduce semnificativ capacitatea antioxidantă, potrivit mai multor studii. ‘Cel mai important este să fie luat la maturitate, de preferat ecologic și să fie consumat crud sau gătit la abur ori fiert în foarte puțină apă, pentru a-și păstra toate proprietățile’, afirmă Elena Soria, nutriționist la Clinica Menorca.



Este greșit să adăugăm lapte în ceai

Ceaiul are un efect protector asupra sistemului cardiovascular, dar dacă îl consumăm cu lapte, această superputere este anulată complet, potrivit unui studiu publicat în ‘European Heart Journal’. ‘Ceaiul este un produs natural cu aromă, culoare și savoare unice, care sunt afectate când se adaugă laptele. În plus, cazeina din lapte i-ar altera sau diminua proprietățile antioxidante și anticancerigene’, spune Isabel Artero, director și fondator al centrului Cuerpo Libre, potrivit agerpres.ro.



Este greșit să aruncăm zerul când consumăm un iaurt

Unul dintre primele lucruri pe care majoritatea oamenilor îl fac când deschid un borcan cu iaurt este să verse lichidul albicios care plutește în partea superioară. Deși aspectul nu este prea apetisant, este vorba despre zer, iar aportul său de proteine este foarte important. ‘Este format în mod fundamental din apă și săruri minerale și este bogat în calciu și fosfor, motiv pentru care nu ar trebui să-l îndepărtăm’, explică nutriționista Isabel Artero. Aceasta recomandă ca zerul să fie băut sau amestecat cu iaurtul.



Este greșit să tăiem căpșunile în bucăți

Curățarea de coajă, tăierea sau modificarea formei unui fruct conduc la modificarea proprietăților fizico-chimice din cauza reacțiilor enzimatice (oxidare) legate de deteriorare, potrivit manualului de conservare a fructelor și legumelor al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). ‘Contactul cu aerul produce oxidare și pierderi de vitamina C. Și lumina influențează în sensul pierderii de substanțe nutritive în mod indirect, favorizând o serie de reacții care au loc când alimentul este în contact cu aerul. Afectează mai ales provitamina A sau betacarotenul’, spune María José Crispín, care recomandă prepararea căpșunilor cu foarte puțin timp înainte de a fi consumate, adăugarea câtorva picături de suc de lămâie și acoperirea recipientului în frigider până în momentul servirii.