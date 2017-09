Adevar scos la iveală de Zeppelin Investigation: Filat și Usatîi au folosit un jurnalist RISE unul contra altuia

Filmul de investigație publicat ier de către proiectul Zeppelin scoate la iveală mai multe momente interesante din activitatea liderului „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în Moldova. Un „capitol” aparte în această istorie este dedicat relației dintre primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, și fostul prim-ministru Vlad Filat, condamnat pentru corupție și abuz de putere și modul în care ambii s-au folosit de organizația de investigații jurnalistice RISE ca să-și promoveze interesele.



Zeppelin constată că Usatîi a preluat toate afacerile lui Gherman Gorbunțov din Moldova, inclusiv Universalbank, având acoperirea lui Filat. Contra sumei de 10 mii de dolari, oferită secretarului general de atunci al Guvernului, Eduard Bănăruc, Usatîi s-a ales cu legitimație de consilier al prim-ministrului, care îi deschidea multe uși, în special din instituțiile controlate de PLDM.



„La 2 septembrie 2011, cu jumătate de lună înainte ca Gherman Gorbunțov să fugă, Renato Usatîi iese în conferința de presă în care povestește despre faptul că el reprezintă interesele noilor proprietari ai băncii. Avea deja în buzunar legitimația de consilier al Primului Ministru și umbrela acestuia. Făleșteanul Eduard Bănăruc, Secretarul adjunct al Guvernului, este cel care pentru 10 mii de dolari îi deschide ușa în cabinetul premierului. După o serie de promisiuni pe care Usatîi le lansează, inclusiv încălzirea relațiilor cu Rusia, Filat îl ia în echipă”.



Relațiile dintre cei doi au început să se răcească după ce devine evidentă implicarea lui Usatîi în tentativa de asasinare a lui Gorbunțov. Filat se teme că umbra criminală a lui Usatîi îi poate dăuna. Ambii neagă faptul că ar exista vreo legătură între ei. „Renato se disculpă și spune că, de fapt, nu are nimic cu tentativa de asasinat a lui Gherman Gorbunțov și că de fapt comanditarii ar trebui căutați în altă parte.



Totodată Usatîi, ca să-l scoată din scandalul omorului la comandă pe Filat, Usatîi declară că nu îi este consilier”, susțin jurnaliștii proiectului Zeppelin, asta chiar dacă anterior, Renato flutura peste tot cu legitimația primită de la Filat.



Ulterior, pe scenă apare jurnalistul de la RISE România Mihai Munteanu, despre care Zeppelin afirmă că are legături cu Serviciul Român de Informații. ”Cearta cu Filat din cauza Aeroportului Chișinău le-a schimbat relațiile lui Renato cu Mihai Munteanu. Usatîi are suspiciuni și se temea că după atacurile lansate spre FILAT, SRI-ul, care la ajutat de mai multe ori pe liderul PLDM, îl va demasca în filmul RISE pe Usatîi. Dincolo de interesele serviciilor secrete, și liderul PLDM avea nevoie de RISE. Renato Usatîi trebuia scos din cursa electorală cu orice preț.



Și SRI și RISE înțeleg că vectorul pro-european e pus sub pericol, că au totuși o înțelegere cu Usatîi, dar și faptul că au de lucrat contra cronometru pentru a-și ajuta un fidel Client - VLAD FILAT. O situație deloc simplă pentru RISE. Avea trei comanditari ai unui singur film - Usatîi, serviciile secrete și FIlat. Trebuia să-i împace pe toți. S-au ținut de cuvânt. Au scos filmul care a fost acceptat de toți. ”Accentele sunt puse în așa fel, încât un necunoscător să vadă în Usatîi un adevărat pericol. Anchetatorilor și procurorilor filmul însă le provoacă o nedumerire totală, or, de facto, acesta îl spală pe Usatîi, protejându-l prin dovezile false și intențiile lui nobile de a ajuta ancheta. Astfel RISE-ul împacă și capra și varza. Și pe sine”, conchid cei de la Zeppelin.