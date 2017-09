Din parteneri de proteste, ajung grupare de condamnați fugari! Petrenco a luat-o pe urmele finanțatorilor săi Țopa

Liderul organizației extremiste „Antifa”, Grigore Petrenco, a fugit în Germania, chiar dacă are interdicție de a părăsi țara, fiind condamnat într-un dosar penal pentru organizarea dezordinilor în masă. Potrivit unor surse acesta s-ar fi reunit în Germania cu partenerii săi de protest, interlopii fugari Victor și Viorel Țopa, care sunt la fel căutați de justiția din Moldova. Despre fuga lui Petrenco din țară a anunțat portalul Newsmaker cu referire la surse diplomatice europene. Ulterior, infromația a fost confirmată chiar de Petrenco.



„Sunt în Germania de la sfârșitul lunii august. Nu voi povesti cum anume am ajuns acolo, doar voi menționa că am intrat în Germania legal”, a declarat Petrenco fiind contactat de Newsmaker.



Reamintim că liderul organizației extremiste „Antifa”, Grigore Petrenco, a fost reținut în cadrul protestelor din centrul capitalei care au avut loc în septembrie 2015. Acesta a fost acuzat de organizarea dezordinilor în masă și de faptul că a atacat polițiștii. Recent, el a fost condamnat la 4,5 ani de închisoare, cu suspendare, dar cu interdicția de a părăsi țara.