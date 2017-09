Asociațiile ilegale din cadrul liceelor ar colecta anual taxe de peste 1,5 mln de lei

Asociațiile ilegale din cadrul liceelor din capitală ar colecta taxe de peste 1,5 milioane de lei pe parcursul unui an școlar. Anunțul a fost făcut astăzi de către liderul unei asociații obștești de tineret, Dumitru Roibu, informează MOLDPRES.



În cadrul unei conferințe de presă, sursa citată a precizat că banii ar fi colectați prin intermediul unei scheme bine definitivate. „Pe lângă liceu se fondează o asociație obștească, care poartă numele instituției, în contul cărora merg banii. Colectarea taxelor în instituțiile de învățământ de stat au loc în formă de donații benevole foarte mari. Taxele anuale încep de la 1000 până la 2500 de lei, iar sumele totale colectate pe parcursul unui an de învățământ ajung la peste 1,5 mln lei per instituție”, a spus Roibu.



Totodată, Dumitru Roibu a precizat că bugetul asociației cuprinde bani pentru reparația încăperilor, procurarea mobilierului nou și a tehnicii, achitarea pazei liceului și altele. „După colectarea banilor, în foarte multe cazuri, se realizează că, de fapt, lucrările nu au fost efectuate. Regulamentar, în cadrul liceului urmau a fi adunate doar taxe pentru arenda manualelor și serviciile de curățenie. Anul acesta au început deja colectările și posibil acestea să crească în continuare. Îndemnăm părinții ca în cazul în care sesizează cazuri de colectare ilicită a banilor să anunțe organele competente și să se opună acestor acțiuni ilegale”, a menționat sursa citată.



Săptămâna trecută, reprezentanții mai multor asociații obștești au făcut un apel public de atenționare a comitetelor părintești referitor la colectarea taxelor informale în sectorul de educație. Potrivit datelor asociației Părinți Solidari, taxa percepută anual în mod informal în școli și grădinițe este de aproximativ 1 milion de lei per instituție.



Șeful interimar al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Primăriei Chișinău, Alexandru Fleaş, a semnat la finele săptămânii trecute un ordin prin care se interzic presupusele taxe de înmatriculare în instituţiile cu finanţare de la buget, pentru asigurarea cu manuale de alternativă, pentru prestarea serviciilor educaţionale suplimentare la programele de studii, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie, amenajare şi dotarea instituţiilor de învăţământ sau pentru organizarea activităţilor extraşcolare. La fel, prin ordin se interzice şi acceptarea de către profesori a altor beneficii din partea elevilor şi a familiilor acestora.