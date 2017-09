Opinie: Blocarea accesului jurnaliștilor incomozi la congresul PAS scoate în evidență ipocrizia Maiei Sandu

Manifestarea de cenzură la congresul Partidului de Acțiune și Solidaritate (PAS), când echipa de filmare de la Prime TV nu a fost lăsată în sală, a fost intens comentată de liderii de opinie din online. Mai mulți jurnaliști și bloggeri au calificat gestul liderilor PAS, care personal au blocat accesul jurnaliștilor incomozi la eveniment drept o ipocrizie, mai ales că vine din partea unui partid care se declară că este pentru libertatea exprimării și valorile europene. Bloggerii fac paralela între comportamentul activiștilor din partidul Maiei Sandu cu cel de care obișnuia să dea dovadă fostul șef al acesteia, Vlad Filat, pe vremea când conducea PLDM, dar și a colegului său de opoziție, Andrei Năstase. ”Deși nimeni așa și nu a putut explica de ce a fost închisă ușa fără nici un motiv, este evident că Maia Sandu calcă pe urmele robului Țopist, Andrei Năstase, care la fel a interzis accesul la unele posturi car nu-i sunt comode. Cu alte cuvinte, în așa mod s-a împărțit mass-media în funcție de preferințe sau, altfel spus, are acces doar presa finanțată și condusă direct de clanurile Lucinschi, Filat și Țopa. Dacă astfel cei de la PAS promovează democrația și libertatea presei, atunci e catastrofă!”, scrie în această privință bloggerul Denis Rusu.



Iar jurnalistul român Victor Nichituș consideră că, prin acest gest, PAS a dat dovadă de segregaționism etnic, neglijând un număr mare de populație care reprezintă audiența postului Prime. Acesta se așteaptă la o reacție din partea mediului diplomatic, dar și a organizațiilor de media, or partidul care are pretenția de a fi lider în transparență, care susține că funcționează după normele democrației europene, interzice unei organizații de presă accesul la lucrările celui de al doilea congres al său.



„Dincolo de împărțirea în jurnaliști "buni" sau "răi", făcută de Maia Sandu, interzicerea Prime TV la congresul PAS dă dovadă de segregaționism etnic. Prime TV este televiziunea care retransmite în spațiul audiovizual moldovenesc emisiunile principalului post de televiziune din Federația Rusă, Pervîi Canal. În clasamentele de audiență din Republica Moldova. Emisiunile Pervîi Canal se află pe primul loc, fiind urmărite de populația vorbitoare de limbă rusă, și nu numai, care locuiește între Prut și Nistru. La rândul lor, buletinele de știri ale Prime TV, în limba rusă și română, se află pe locuri fruntașe în aceste clasamente. A refuza acreditarea Prime TV la importantul eveniment politic organizat de PAS înseamnă neglijarea conștientă a unui număr important de cetățeni moldoveni. Probabil, Maia Sandu știe că această categorie de cetățeni l-a ales pe Igor Dodon la prezidențialele din 2016, dar asta nu înseamnă că pentru acest vot ei ar trebui pedepsiți și că, pe viitor, votul lor nu ar fi important ori că el nu contează. Echipa de comunicare a Maiei Sandu calcă pe aceiași veche greblă, desconsideră electoratul alolingv din Republica Moldova și îl lasă pradă discursurilor care exploatează nostalgiile sovietice fără a propune altceva în loc. Acesta este motivul real pentru care Maia Sandu a pierdut în fața lui Dodon”, notează Victor Nichituș. Un alt jurnalist, Valeriu Reniță, a calificat gestul fruntașilor de la PAS drept o manifestarea de idiotism. ”În raportul de la congresul de ieri ați subliniat că ”politica adevărată poate fi făcută prin adevărate valori europene, în care credem”. După ce congresul dvs. a cenzurat jurnaliștii care vă deranjează, așa ceva putea să spună fie o persoană cu limitări intelectuale evidente, fie un ipocrit”, scrie Reniță, adresându-se Maiei Sandu.