Cum să fii un părinte DEŞTEPT

Disciplină nu înseamnă țipete și pedepse sau bătăi. Dacă vrei să eviți anumite probleme de disciplină și comportamente nedorite din partea copilului, mai întâi trebuie să-ți faci tu, ca părinte, temele.



Cei mai mulți dintre copii fac prostioare pentru că observă că doar atunci primesc atenție. Dacă lauzi și accentuezi și comportamentele bune, copilul va dori să le repete, văzând câtă bucurie vă aduce. Comportamentele bune trebuie recompensate prin îmbrățișări, pupici, laude prin cuvinte, nu prin obiecte și atenții materiale, căci altfel, veți crește un mic șantajist, care se va comporta frumos doar ca să obțină avantaje și va deveni expert în manipulare.



Copiii au nevoie de limite şi reguli. Lor trebuie să li se spună ce este acceptabil și ce este inacceptabil la un comportament, fie din motive legate de siguranță, fie de politețe, bună vecinătate, spirit civic etc. Aceste limite sunt printre singurele lucruri care dau copilului siguranță lângă un adult.Nu vă mai găsiți scuze de tipul ”este prea mic”, ”nu înțelege”. Odată ce stabiliți acele reguli și limite, ele trebuie respectate de către toți membrii familiei și în toate ocaziile. Altfel, dacă azi copilul are voie ceva, iar mâine nu, va fi confuz. Bunicii și bonele ar trebui să respecte autoritatea păriniților și să nu saboteze regulile formulate de aceștia, chiar dacă nu sunt de acord cu ele. Până la urmă, este responsabilitatea părinților cum aleg să-ți crească copiii scrie baby.ro.



Disciplinarea copilului se începe din primul an de viață. E drept, nu e ușor să impui reguli și să modelezi un copil care nu pare că nu înțelege mare lucru din ce îi spui și nu poate pricepe concepte. Dar dacă nu începi devreme, în jurul vârstei de 2 ani, când un copil oricum începe să sfideze regulile și să testeze limitele, veți avea parte de primele crize de isterie – și voi, ca părinți, și el, ca junior. Tentația va fi să țipați și să aruncați cu cuvinte. Nu o faceți, cuvintele rănesc foarte tare, iar jignirile nu schimbă comportamentele nedorite, ci le accentuează.



De multe ori părinții sunt foarte mirați când văd la copiii lor comportamente nedorite –agreseivitate, cuvinte urâte sau jignitoare – „nu știu cu cine seamănă, n-a văzut la noi așa ceva”. Sigur? Chiar dacă mami și tati vorbesc frumos unul cu altul, poate lui tati i-a scăpat vreo înjurătură la volan sau poate mami își bârfește mereu colegele de birou cu buna ei prietenă, iar copilul înregistrează tot.



Fii un model de comportament pentru copilul tău – te va imita și în ce este bun și în ce este rău, până să crească suficient încât să adopte propriul lui set de comportamente, care va fi influențat însă în mare măsură de ce a văzut în copilărie.