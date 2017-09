La Chișinău a fost lansată o campanie de prevenire a suicidului

Peste 800 de mii de oameni se sinucid anual în întreaga lume, iar de 25 de ori mai mulţi - încearcă să se sinucidă. Statisticile sunt dure şi în R. Moldova, unde anual circa 700 de oameni aleg să moară în aşa fel. Astăzi, de Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului, la Chişinău a demarat o campanie cu genericul „Provocarea o sută”.

Mai mulţi tineri şi-au luat de dimineaţa prietenii pe două roţi şi au pornit prin capitală într-o cursă de ciclism. Ei au distribuit pliante prin care vor să atragă atenţia societăţii asupra pericolului suicidului şi au îndemnat oamenii să afle care sunt semnele după care pot recunoaşte o persoană care vrea să-şi pună capăt zilelor.

„Este ok să nu te simţi ok, este ok să cauţi ajutor. Toţi tinerii trebuie să înţeleagă că nu este nicio ruşine în aceea ca să ceri ajutor de la alte persoane. Ar fi bine să fie mai comunicabili, să apeleze la cei dragi şi desigur la linia verde unde este totul anonim şi pot să o facă cu încredere. Am decis să particip la această acţiune pentru că viaţa are un rost şi trebuie să ajutăm oamenii, şi să le arătăm că viaţa trebuie trăită cu adevărat”, au spus mai mulți participanți la eveniment.

De ziua mondială pentru prevenirea suicidului organizatorii au demarat şi o campanie cu genericul „Provocarea o sută” prin care îşi propun să colecteze 30 de mii de euro. Banii sunt necesari pentru ca până la sfârşitul anului viitor să desfăşoare activităţi de stopare a fenomenului suicidului, dar şi să sporească activitatea de consiliere psihologică prin Linia Verde.

„Noi vrem să ajungem în o sută comunităţi rurale, acolo unde suicidul se simte cel mai dureros, acolo unde sunt tragediile şi care marchează generaţii la rând şi vrem să susţinem anume oamenii din comunităţile rurale prin această iniţiativă”, a afirmat psihologul Liuba Ceban.

Anual în Republica Moldova până la 700 de oameni îşi pun capăt zilelor, dintre care aproximativ 30 sunt copii. Doar în ultimii cinci ani la Linia Verde 060806623 au apelat şi au primit ajutor psihologic peste trei mii de persoane, care au trecut prin situaţii de criză.