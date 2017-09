Sergiu Mocanu: Andrei Năstase și Maia Sandu sunt la buzunarul lui Renato Usatîi

Liderul mișcării „Antimafie”, Sergiu Mocanu, consideră că în lipsa unor resurse financiare, cele 2 partide pro-europene de opoziție, PAS și PPDA, vor ajunge să fie finanțate din Moscova, prin intermediul lui Renato Usatîi. Politicianul afirmă că președintele Partidului DA, Andrei Năstase, deja ia bani de la Usatîi, care este căutat de justiția moldovenească pentru comandarea unui asasinat. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni televizate, în contextul discuțiilor despre partidele care au șanse să obțină rezultate bune la alegerile parlamentare din 2018.



„Dacă luăm din punct de vedere al resurselor, resurse are doar Dodon de la Moscova și de la Moldovagaz. Are Plahotniuc resurse și criminalitatea de la Moscova – are Usatîi bani, care acum ajung la Platforma DA. Maia Sandu nu mai are resurse. Trebuie să stea la buzunarul lui Usatîi și Năstase. Asta-i situația la ora actuală”, a declarat liderul „Antimafie”, Sergiu Mocanu.



Anterior, presa a scris că principala resursă media a lui Năstase, postul Jurnal TV, care aparține nașului său de cununie, Victor Țopa, a cerut bani de la Renato Usatîi. La sfârșitul anului trecut, în spațiul public a difuzată o înregistrare a discuției dintre Usatîi și avocata Ana Ursachi, în care primarul de Bălți a destăinuit că șefii de la Jurnal TV i-au propus să nu-l atace și să-l promoveze în schimbul a 40 de mii de euro pe lună. Faptul că Jurnal TV ia acum bani de la șeful formațiunii Partidul Nostru este confirmat prin difuzarea integrală de acest post a concertului organizat de Usatîi la Bălți, în data de 27 august.