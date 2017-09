Judecătorul Iurie Obadă explică de ce a decis arestarea lui Andrei Braguța: „Era periculos, în primul rând, pentru sine, nu pentru altcineva”

Magistratul Iurie Obadă, cel care a decis ca regretatul Andrei Braguța să fie plasat în arest preventiv a explicat pentru Ziarul de Gardă motivele care au stat la baza acestei hotărâri. Magistratul spune că a ales să-l plaseze pe Braguța sub arest în primul rând pentru securitatea sa, or acesta era inadecvat, agresiv și chiar s-a dezbrăcat.



Potrivit judecătorului, bărbatul trebuie să fie examinat la Spitalul de Psihiatrie, iar pentru aceasta, Braguța urma să fie izolat. „Cine mă cunoaște, știe că nu dau arest pentru orice. În altă situație, nu-i dădeam arest. Avocații care vorbesc despre acest caz nu au văzut ce se întâmpla pe loc. Ăsta, real, era agresiv.



Din cuvintele procurorului, el, cu câteva zile mai devreme, fusese eliberat din Spitalul de Psihiatrie. A venit de acolo la volanul mașinii, din Bălți până la Chișinău. Sunt aproape 200 de km, la volanul automobilului. Era periculos. În încheierea mea, am indicat că, în primul rând, pentru securitatea sa, nu pentru altcineva… Închipuiți-vă, la un om gol să îi dau voie în stradă, în așa stare… Și altă problemă.



Procurorul a spus că vrea să înainteze alt demers, pentru efectuarea expertizei psihiatrice. Pentru expertiza asta, tot era necesar să fie izolat. Rațiunea mea a fost, reieșind din starea lui, că cel mai normal era ca el să fie sub supraveghere. Să-l eliberezi, în stradă, vă închipuiți în ce stare era”, a declarat judecătorul Iurie Obadă jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă.



Iurie Obadă mai spune că nu-l putea trimite să fie internat forțat la Spitalul de Psihiatrie. ”Asta era posibil după ce îl recunoșteau vinovat, iresponsabil… Absolut inadecvat era, dar nu arăta lovit. Arăta sănătos fizic. Dacă era un om sănătos psihic, sigur, nu-l arestam. Eu, pentru așa ceva, nu arestez. Era agresiv. M-am gândit că a venit de la Bălți cu mașina și, dacă-l eliberez, ar putea urca iar la volan”, a explicat magistratul.