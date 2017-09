Oare este mai sănătoasă cafeaua neagră sau cea cu lapte? Descoperă cât de periculoasă este cafeaua dacă o bei cu lapte!



Îți place să te răsfeți cu un cappuccino sau un flat white? Sau preferi un espresso sau o cafea lungă? Ca să fii sigură că beneficiezi de toate efectele cafelei, există un singur mod în care trebuie să o consumi. Chiar dacă multă lume preferă să o consumi cu lapte, această modalitate nu este una care dăunează sănătății, însă studiile arată că nu beneficiezi de toți antioxidanții din cafea.



Se pare că prin obiceiul de a adăuga laptele la cafea se reduce semnificativ un antioxidant numit acidul clorogenic. Astfel că dacă bei cafeaua cu lapte nu îți dăunează sănătății, doar că vei avea un aport mai mic de antioxidanți care se regăsesc de regulă în cafeaua neagră, arată un studiu citat de site-ul nutritionmyths.com



Singurele studii care avertizează cu privire la consumul de cafea cu lapte că ar fi unul dăunător se referă de fapt la faptul că laptele reduce absorbția acidului clorogenic care se regăsește în cafea.



Ce este acidul clorogenic?



Cafeaua are un conținut ridicat de polifenoli, adică niște antioxidanți puternici care aduc o mulțime de beneficii pentru sănătatea noastră. Unul dintre acești antioxidanți despre care vorbim este tocmai acidul clorogenic (CGA) care are proprietăți antiinflamatorii, antibacteriene, dar s-a descoperit și că reduce riscul de boli cardiovasculare, de diabet zaharat de tip 2, de cancer la colon, de Alzheimer și reglează hipertensiunea arterială.

Potrivit cercetărilor, se pare că acidul clorogenic se regăsește din abundență în boabele de cafea verde.



Cum afectează combinația de lapte cu cafea nivelul acidului clorogenic?



Chiar dacă studiile realizate până în prezent au scos la iveală rezultate contradictorii, se pare că atunci când bei cafeaua cu lapte se reduce cu 23% absorbția acidului clorogenic.



Însă, acest lucru s-ar putea să nu fie foarte relevant, deoarece numai princ procesul de prăjire a boabelor de cafea se reduce cu până la 70-94% cantitatea de acid clorogenic. Astfel că, dacă vrei ca acidul clorogenic să se regăsească în cafeaua ta este de preferat să consumi cafeaua verde.



În cazul în care consumi multă cafea pe zi (în jur de 6 cești), cantitatea de acid clorogenic va fi suficient de ridicată, însă nu aici este adevărata problemă. Această cantitate de cafea poate să fie prea mare, astfel că ar trebuie să te îngrijorezi cu ai ajuns să consumi zilnic prea multă cafea și prea mult lapte. Ambele pot să aibă un impact nefavorabil asupra sănătății, atunci când sunt consumate în cantități mari și cu o frecvență zilnică.



Astfel că trebuie să controlezi puțin cantitatea de lapte folosită și de asemenea, dacă vrei să slăbești, este de preferat să optezi pentru laptele degresat sau pentru sortimentele de lapte vegetal.



Statisticile arată că un consumator înrăit de cafea va beneficia de100-200 de miligrame de acid clorogenic pe zi, în vreme ce unul cumpătat ca beneficia de 100 de miligrame din acest antioxidant.



De exemplu, o cafea Arabica verde va avea 4,6 grame de acid clorogenic la 100 de grame de boabe verzi. Cantitatea scade mult la o cafea Arabica prăjită mediu pe care o folosim de obicei la aparatele cu filtru și care are 1,7 grame de acid clorogenic la 100 de grame de cafea.



Și mai mult, atunci când vorbim despre cafeaua prăjită mai tare, cea care este folosită pestru espresso, atunci cantitatea de acid clorogenic ajunge la 0,3 grame la 100 de grame de cafea.