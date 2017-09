Blogger, despre Andrei Năstase și Maia Sandu: ”Încearcă refacerea unui capital politic pe seama unei familii ce suferă”

Ce poate fi mai josnic decât cerșitul de voturi de pe mormântul unei persoane decedate? A avut loc o tragedie, a murit un om. Cu toate acestea, s-au găsit mulți care au încercat să iasă în evidență, să fie în prim-plan folosindu-se de acest caz tragic. Cât este de trist că se încearcă refacerea unui capital politic pe seama unei familii ce suferă?, se întreabă bloggerul Pavel Macovei, într-un articol publicat pe o platformă de socializare.



Macovei scrie că în urma morții lui Andrei Brăguță, tânărul care a decedat în izolator, cel mai mult s-au evidențiat Andrei Năstase și Maia Sandu, care, potrivit autorului, în lupta lor obsesivă de a ajunge la guvernare se aseamănă cu personajul Gollum din ”Lord of the Rings”, piticul posedat de inel, care e gata de orice pentru a-l recăpăta.



”Daca Andrei Năstase este chiar atât de corect și un bun luptător pentru drepturile omului, de ce atunci când, la data de 22 februarie 2017, când la domiciliul rudelor lui Alex Cozer, un coleg de partid cu dl Nastase s-a depistat că a avut loc un caz de trafic de ființe umane, dumnealui nu a condamnat în nici un fel asta, absolut deloc, l-a trecut cu vederea de parcă nici nu s-a întâmplat nimic? Ăsta e primul caz care îmi vine în minte, dacă ar fi să caut, încălcări de acestea or mai fi și multe. Sau poate au fost încălcate drepturile cetățenilor de către un alt activist al Platformei DA, Sergiu Ciubotaru, când a fraierit câteva sate, luându-le roada pe un an, astfel lăsându-i fără orice posibilitate de a supraviețui? Aici, la fel, dl Nastase a tăcut, ca nu cumva să-și obijduiască membrii de partid”, a scris Pavel Macovei.



Referendu-se la liderul PAS, Maia Sandu, bloggerul a scris că, deoarece ratingul ei este în scădere și nu mai e la fel de populară ca înainte, ea caută orice metodă de a-și reîntoarce popularitatea. ”Îi înțeleg, trebuie să-și găsească și ei motive de a apărea mai des la televizor, însă când ajungi să cauți aceste motive din cazuri tragice, devii lamentabil - unu la mână și dezgustător, doi la mână.



Eu aș spune să lăsăm ura și tot veninul la o parte și să-l lăsam să se odihnească în pace. Nu să-l uităm, căci în acest caz ar putea apărea din nou astfel de cazuri”, a conchis autorul.