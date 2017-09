Ce spun astrele azi, 5 septembrie

Berbec

Folositi-va intuitia pentru a lua decizii astazi. Sunteti intr-o faza extrem de sensibila, iar intuitia este una dintre calitatile care exacerbeaza in aceste momente. Daca aveti de luat hotarari importante, acum este momentul pentru introspectie si o analiza bazata pe fapte obiective. Daca simtiti ca este bine sa va lansati intr-o noua activitate sau sa faceti ceva mai iesit din comun, la care va ganditi de mai multa vreme, faceti-o! Insa, daca eu-l vostru interior va spune ca ar fi mai intelept sa renuntati de aceasta data, faceti acest lucru. Mai bine sa fiti prudenti, decat sa regretati mai tarziu!





Taur

Stim cu totii ca sunteti spirite libere, carora nu prea le place sa pisalogeala si nici sa se intinda prea mult la vorba. Starea de agitatie si neliniste pe care o experimentati in aceste momente nu prea va este de ajutor, va produce nervozitate. Incercati sa va linistiti, trageti aer adanc in piept si reflectati profund. In acest context, sunteti predispusi la actiuni impulsive, care vor da rezultate negative destul de dranjante. In viata personala, aveti tendinta de a va inchide in sine si de a actiona unilateral, iar acest lucru nu ajuta deloc la evolutia pozitiva a relatiei de cuplu. Incercati sa fiti mai deschisi, pentru ca riscurile de a va face rau singuri, in momente in care lucrurile nu merg asa cum va doriti, sunt marisoare.



Gemeni

Faptul ca sunteti cumpatati poate da roade semnificative astazi. Apar o serie de oportunitati extrem de viabile de a face bani sau investitii care aduc bani. Veti avea ocazia sa va puneti in aplicare proiecte de calatorie mai vechi. Totusi, dispozitia voastra nu este dintre cele mai bune. Poate din cauza lunii pline! Ar fi bine sa va controlati, caci ceea ce castigati pe plan financiar s-ar putea sa pierdeti in plan sentimental. Sunteti in pericol de a nu mai avea cu cine sa impartasiti castigurile financiare care se prevad. Aveti grija cum va comportanti cu partenerul, fiindca puteti chiar sa va puneti in pericol definitiv relatia.



Rac

Sunteti plini de energie creatoare si aveti impresia ca puteti face orice, de aici si pericolul de a va depasi foarte mult limitele, in ciuda firii prudente pe care o aveti, in mod natural. Folositi aceasta energie intr-un mod pozitiv si fara a va hazarda mai mult decat va tin puterile! Este si o zi a inceputurilor. Poate sunteti in situatia de a pune bazele unei noi relatii (personale sau de afaceri). Sau poate creati ceva, la modul fizic. Astrele va ajuta sa evoluati in acest sens si va sustin eforturile de a cladi lucruri noi. In ceea ce priveste relatiile interpersonale, va trebui sa mai lucrati la comunicare, daca doriti rezultate mai profunde.



Leu

Ar fi bine ca astazi sa priviti ceva mai atent la detaliile a ceea ce se intampla in jurul vostru. Sunteti destul de prinsi cu imaginea de ansamblu si s-ar putea sa pierdeti din vedere anumite aspecte esentiale, care, trecute cu vederea superficial, ar putea fi ignorate. Micile detalii ar putea fi cele care sa faca diferenta astazi! Incercati sa va mobilizati si sa terminati la timp sarcinile de lucru, astfel incat sa va multumiti si sefii si sa puteti pleca ceva mai devreme de la birou, eventual. Aveti nevoie sa petreceti timp cu cei dragi, de aceea trebuie sa fiti foarte eficienti in plan profesional; timpul castigat, il puteti dedica apropiatilor.



Fecioara

Contextul astral ii face pe multi dintre voi sa debordeze de energie, dar, chiar si asa, cu greu puteti sa faceti fata anumitor imprejurari, mai ales din punct de vedere psihologic. Relatiile de parteneriat sunt disfunctionale; va confruntati cu nenumarate schimbari de parere in privinta aceluiasi lucru sau aceleiasi chestiuni in discutie, cu treceri rapide de la cald la rece, de la alb la negru, incat sunteti in totalitate zapaciti de cap. Poate ar fi bine sa va ganditi sa faceti voi insiva anumite compromisuri, care sa ajute la stabilizarea situatiei. Ar putea sa apara si o schimbare radicala in viata voastra, fie din punct de vedere personal, fie din punct de vedere profesional.



Balanta

Este o zi in care pare ca nu va intelegeti cu nimeni asa cum ar trebui; ceva nu fuctioneaza deloc asa cum trebuie, iar contextul astral este clar defavorabil. La serviciu aveti dispute cu partenerii de lucru, uneori pornind de la lucruri marunte. Mai rau ca si in discutiile cu partenerul de cuplu, parca vorbiti doua limbi diferite. Spuneti ceva, se intelege altceva. Incercati sa va pastrati, macar cat de cat, calmul, altfel lucrurile pot degenera la modul destul de urat. Riscati sa spuneti sau sa auziti cuvinte grele, care vor cadea rau oricui vor fi adresate. Reactiile necotrolate pot fi raul cel mai mare, in acest context; ca urmare, cel mai bine ar fi sa ganditi inainte de a actiona, in limita posibilitatilor.



Scorpion

Este o atmosfera incarcata si la propriu si la figurat. Undeva, la orizont, se arata furtuna si va simtiti absolut incapabili sa gasiti vreo solutie ca sa evitati sa-i resimtiti efectele din plin. Se pare ca niciunul din multele voastre calitati nu va sunt acum de folos. Poate ar trebui sa va ganditi, macar de aceasta data, la o eschiva. Uneori fuga rusinoasa, e mai sanatoasa. Discutiile in contradictoriu nu va sunt de nici un folos astazi, mai ales daca este vorba de detalii insignificante, care nu au absolut nici o importanta pentru nimeni. Ba mai mult, astfel de episoade va pot facerau atat fizic, cat si psihic; gandurile va vor fi ocupate cu alte lucruri decat cele la care ar trebui sa reflectati.



Sagetator

Este o zi perfecta pentru a v-o petrece cu cei dragi, membri ai familiei sau prieteni intimi. Daca sunteti implicati deja intr-o relatie stabila, puteti face ceva frumos pentru partener, pentru a-i demonstra, o data in plus, dragostea ce i-o purtati. Asa cum voua va plac dovezile de dragoste, tot astfel si partenerul va aprecia gestul. Daca inca nu sunteti intr-o relatie stabila, petreceti timp cu prietenii, iesiti in oras, caci nu se stie niciodata de unde sare iepurele. S-ar putea sa aveti parte chiar astazi de o intalnire extrem de romantica, iar viata sentimentala poate lua o turnura neasteptata, in sens pozitiv.



capricorn

Vi se pare sau toate lucrurile se misca putin cam repede pentru dvs? Cu toate ca sunteti persoane multitasking, astazi se intampla ceva. Poate ar fi bine sa va verificati putin starea de sanantate sau sa va odihniti ceva mai mult, daca ati avut zile anterioare mai incarcate. Bucurati-va de putina liniste si de persoanele prezente acum in viata dvs. O plimbare in parc, unde sa stati pe o banca si sa va relaxati privind natura v-ar face bine, cu siguranta. Sau luati un pahar de suc, stati pe veranda si priviti ploaia, pur si simplu. Uneori, actiunile simple, de baza, pot face mult bine atat sufletului, cat si fizicului.



Varsator

Nu aveti nici un motiv sa nu va simtiti impliniti, sa nu va bucurati din plin de realizarile obtinute. Planurile voastre de astazi sunt bune si toata lumea recunoaste acest lucru, insa exista si unele retineri. Daca, insa, voi faceti in continuare eforturi, rezultatele pozitive nu vor intarzia sa apara pentru voi. E foarte important sa aveti grija si de cei care va sprijina eforturile, pentru ca, fara ei, s-ar putea sa nu mai reusiti asa de bine. De asemenea, este important sa tineti cont si de autoritatea sefilor, pentru ca atmosfera sa nu devina dura si iritabila, chiar daca aveti personalitati de lider si nu va este usor sa va supuneti ordinelor.



Pesti

Astazi veti fi prinsi in activitati care va vor lumina viata si va vor da mult de gandit. Veti fi pusi in situatia de a va reevalua, de a va pune ordine in prioritati. Poate chiar veti descoperi un hobby care sa va faca placere si care chiar v-ar putea aduce profit. Sau poate va veti gandi sa va lansati intr-o activitate ceva mai deosebita, plina insa de satisfactii neasteptate. Avand in vedere ca sunteti conservatori din fire, veti fi surprinsi sa va vedeti adoptand o serie de idei oarecum radicale, insa care vor merita sa fie puse in aplicare. Chiar daca modalitatile pentru a face asta nu vor fi chiar la indemana, este bine sa va ganditi la aceasta varianta.