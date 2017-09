Ce spun astrele azi, 4 septembrie

Berbec

S-ar putea ca azi sa nu puteti gasi prea usor motivatia pentru a fi productivi la locul de munca sau pentru a va implica in proiecte noi. Exista anumite lucruri pe care le puteti face pentru a va spori inspiratia, insa acestea tin de activitatile din timpul liber. Optati pentru o vizita la muzeu sau pentru o piesa de teatru, un film bun sau o carte, si s-ar putea ca ideile sa apara intr-un timp foarte scurt. Trebuie sa fiti constienti ca, actionand ca niste robotei, nu veti putea da randament la infinit. S-ar putea sa va simtiti presati de catre cei din jur atunci cand trebuie sa luati o decizie, insa nu este nimic gresit in a analiza situatia cu mai multa atentie inainte sa ajungeti la o concluzie.



Taur

Chiar daca slujba voastra este una ce aduce un venit stabil, s-ar putea ca oportunitatile de la locul de munca sa nu va satisfaca. In acest caz, ati putea cauta solutii in compania la care lucrati sau sa optati pentru o noua companie sau o noua cariera. Orice decideti sa alegeti, cei dragi vor fi alaturi de voi si s-ar putea chiar sa va propuna o solutie; totusi, este recomandabil sa ganditi foarte bine un astfel de pas. Astazi s-ar putea sa aveti probleme digestive, asa ca stati departe de mancarurile condimentate puternic si incercati sa beti cat mai multe ceaiuri, in special cel de menta. S-ar putea ca astazi sa fiti foarte norocosi pe plan financiar.



Gemeni

S-ar putea sa fiti nevoiti sa lucrati alaturi de persoane cu care nu va intelegeti de obicei. Acesta va fi un test pentru rabdarea voastra, insa priviti situatia drept o oportunitate pentru a le dovedi superiorilor ca aveti simtul diplomatiei si ca va puteti descurca si in situatii mai dificile. Este posibil sa aveti probleme cu dintii, iar durerile de masele sunt foarte greu de tratat. Nu asteptati ca problema sa devina de nesuportat si programati-va din timp la un control. Partenerul nu pare a fi dispus sa ajunga la un compromis atunci cand trebuie sa luati o decizie, ceea ce ar putea sa va frustreze. In general, incercati sa fiti mai atenti la detalii.



Rac

Este posibil ca un prieten sa va contacteze astazi pentru a va cere o favoare; in functie de solicitari, decideti cat mai obiectiv cum ar trebui sa actionati. Nu va lasati influentati de sentimentalisme. S-ar putea sa dati de dificultati atunci cand sunteti nevoiti sa urmati un tratament, insa va trebui sa perseverati! In aceste zile, veti fi mai preocupati decat de obicei de aspectul vostru. Acest lucru s-ar putea datora unui potential partener in viata voastra, ceea ce va determina sa va ingrijiti de felul in care va prezentati. Desi aveti parte de multe oportunitati la locul de munca, s-ar putea ca rolul sa nu fie ceea ce va doriti, sau sa nu aveti parte de proiectele la care va asteptati. Aveti putina rabdare!



Leu

Ati avut ocazia sa va relaxati in weekend si s-ar putea sa fi ramas cu aceeasi mentalitate si la inceput de saptamana! S-ar putea sa va fie foarte greu sa intrati din nou intr-un ritm al productivitatii si, din pacate pentru voi, s-ar putea ca astazi sa primiti sarcini de la toate departamentele; presiunea va fi mare si riscul de a nu va putea atinge toate obiectivele stabilite este mare. Incercati sa nu mai inventati scuze fata de cei dragi! Cu sinceritatea veti ajunge mult mai departe, iar cei din jur vor aprecia scuzele voastre in locul unei povesti. Este posibil ca in aceste zile sa va confruntati cu lipsa de energie, ceea ce ar putea fi o urmare a unui stil de viata haotic.



Fecioara

S-ar putea ca una din grijile voastre din ultima vreme sa fi fost situatia financiara. Astazi veti reusi sa va puneti ordine in buget, ceea ce va va ajuta sa va simtiti mult mai calmi si echilibrati din punct de vedere emotional. Se anunta tensiune intre colegii de la locul de munca. Este posibil ca sfarsitul de luna sa aduca noi proiecte si foarte mult stres, ceea ce ii va determina pe ceilalti sa fie mai putin rabdatori si mai sensibili atunci cand vine vorba de critica – chiar daca aceasta este constructiva. Incercati sa fiti mai atenti la semnele oferite de catre organismul vostru atunci cand ceva nu functioneaza corect.



Balanta

Astazi veti reusi sa va apropiati de un prieten dupa o conversatie lunga, in care veti depana amintiri si veti trezi emotii uitate. S-ar putea ca lucrurile ce sunt menite sa ajunga la voi sa se piarda pe drum, cum ar fi un colet sau poate chiar un apel de la cineva drag! Desi va dati toata silinta la locul de munca, s-ar putea sa observati ca in ultima vreme stagnati. Este posibil sa aveti in aceasta perioada parte de multe surprize din partea cuiva, ceea ce ar putea duce la infiriparea unei frumoase povesti de dragoste! Desi nu v-ati pus in minte sa intrati intr-o relatie, s-ar putea ca un eveniment de astazi sa va schimbe parerea.



Scorpion

Va aflati intr-o perioada foarte buna pentru a semna contracte sau pentru a face investitii pentru viitor, ceea ce va face din voi angajati de valoare la locul de munca. S-ar putea sa intrati in conflict cu un prieten in urma unei discutii dificile, insa acest lucru se poate remedia daca alegeti sa ajungeti la un compromis. Astazi veti fi lipsiti de energie, dar si de inspiratie; s-ar putea ca rutina sa va afecteze, chiar daca considerati ca un program clar definit va poate ajuta. Incercati sa aduceti putin entuziasm in lucrurile pe care le faceti zi de zi si veti observa cum sunteti mult mai veseli, dar si mult mai productivi si eficienti.



Sagetator

In aceasta perioada ar trebui sa va dati toata silinta pentru a duce un proiect personal la capat. S-ar putea ca spatiul in care lucrati sa nu va ofere aceeasi inspiratie ca inainte, sau sa nu va sporeasca deloc productivitatea, insa exista solutii simple. De exemplu, incercati sa incorporati o planta sau optati pentru o agenda cu design mai interesant! Partenerul vostru se confrunta cu anumite probleme la locul de munca, ceea ce ar putea duce la o stare de tensiune acasa. Daca nu reusiti sa va intelegeti cu copiii, ati putea opta pentru o activitate in aer liber, insa doar atunci cand va puteti desparti de munca sau de telefonul vostru pentru cateva ore! Incercati sa le acordati celor mici toata atentia voastra.



Capricorn

Incercati sa fiti mai sinceri fata de partener, chiar si atunci cand gresiti! Cei dragi vor aprecia faptul ca admiteti ca ati gresit, in special deoarece acest lucru este dificil pentru voi. S-ar putea ca anumite masuri pe care le-ati luat pentru sanatatea voastra sa nu fie indeajuns pentru a vedea rezultate. Daca va doriti sa vedeti o imbunatatire, incercati sa renuntati complet la un obicei nesanatos. Desi nu veti avea parte de probleme la locul de munca, s-ar putea sa observati ca unii colegi par a fi mult mai reci ca inainte. Nu lasati acest lucru sa va afecteze, deoarece este putin probabil ca voi sa fiti vinovatii!



Varsator

Desi apelati la ajutorul celor dragi atunci cand aveti nevoie de un sfat, s-ar putea ca acestia sa nu ofere optiunile pe care vi le doreati, ci unele total diferite de ceea ce ganditi voi. In aceasta perioada s-ar putea ca rutina sa fie lucrul care va ajuta sa ramaneti echilibrati chiar si in fata unor situatii dificile. Folositi-va de oportunitatea de a invata ceva nou atunci cand aceasta se iveste! Veti fi deschisi noilor subiecte, iar acest lucru ar putea fi un prilej pentru a evolua personal si profesional. Incercati sa va bucurati de fructele si legumele de sezon pe cat posibil si astfel sa inlocuiti anumite alimente care nu sunt la fel de nutritive.



Pesti

Astazi veti reusi sa luati o decizie importanta pentru viitorul vostru, insa aceasta ar putea fi contestata de cei din jur. Nu va lasati influentati de opiniile celorlalti, in special daca stiti ce este mai bine pentru voi! S-ar putea sa va bucurati de o promotie la locul de munca, sau cel putin de noi proiecte sau clienti; oricum, contextul astral va sustine pozitiv evolutiile din acest plan al vietii voastre. Desi v-ati pus in plan sa petreceti mai mult timp practicand un sport, este posibil ca programul incarcat sa nu va permita acest lucru. Daca va doriti sa evitati un stil de viata sedentar, incercati sa practicati pilates sau gimnastica usoara acasa!