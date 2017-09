Liderul democraților, a revenit în banca din școala sa natală: Aici am învățat primele lecții, aici am descoperit primii eroi din povești și aici am avut parte de cei mai buni dascăli

Cu ocazia începutului noului an școlar, liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a mers în satul său natal unde s-a întâlnit cu elevii și cu profesorii. Acesta a ținut să-i felicite cu o nouă etapă în viața lor, dar să le dea sfaturi utile pentru viitor. Detaliile despre vizita sa la Grozești Plahotniuc le-a oferit într-o postare emoționantă pe pagina sa de facebook.



„Bucurii, amintiri, dor de casă și de-ai mei: pe toate le-am trăit astăzi alături de elevii și profesorii de la Școala din Grozeștiul meu natal. Aici am învățat primele lecții, aici am descoperit primii eroi din povești și aici am avut parte de cei mai buni dascăli. Ce emoții mă copleșesc să îi revăd astăzi și să le pot mulțumi pentru cum m-au format!”, a scris Președintele PDM.



Acesta a ținut să le ofere sfaturi elevilor, în special i-a îndemnat să nu înceteze să caute răspunsuri, să descopere pentru că doar astfel vor reuși să devină mai buni. „M-am întâlnit și cu elevii și le-am transmis cel mai important sfat pe care l-am primit în prima mea zi de şcoală: să fiu curios, să nu încetez să caut răspunsuri, să descopăr şi doar aşa voi reuşi să fiu în fiecare zi mai bun decât ieri. Acesta este şi mesajul pe care vreau să vi-l transmit astăzi tuturor, fiţi sârguincioşi şi disciplinaţi pentru că visul pentru care munceşti, devine realitate”, a adăugat Plahotniuc.