Blogger despre standarde duble din presă: Critică securitatea lui Candu și Filip, dar le părea normală armata de bodyguarzi a lui Filat

Instituțiile de presă care se declară independente și libere dau dovadă de ipocrizie și duble standarde atunci când promovează anumite informații. Este vorba despre portalul Agora, despre care bloggerul Corneliu Gandrabur scrie că a criticat măsurile de securitate și echipamentele de care dispun gărzile de corp ale speakerului Andrian Candu și prim-ministrului Pavel Filip. Gandrabur atrage atenția asupra faptului că în perioada în care Vlad Filat era premier și era înconjurat de o adevarată armată, iar actualul șef al portalului Agora era consilier al acestuia, presa nu comentat în niciun fel securitatea fostului demnitar.



„Agora a publicat o ”stire” despre masurile de securitate în privința premierului și președintelui Parlamentului. Potrivit portalului, creat din surse siropoase, este inacceptabil ca agenții de securitate să fie dotați cu pistoale, sisteme antiglonț și tot așa mai departe. Probabil, în mintea jurnaliștilor de la Agora, un agent SPPS trebuie să fie echipat cu știuleți și graunțe”, scrie bloggerul.



Gandrabur aduce aminte de perioada în care Vad Filat, fiind premier, era înconjurat de o adevărată armată. Pe atunci, portalul condus de Tudor Darie, ex-consilierul lui Filat și actualul proprietar al Agora, a preferat să ignore în totalitate acest fapt.



„Se pare ca jurnalistii partizani au uitat cum era protejat al lor preaiubit Vlad Filat, premierul consiliat și de Tudor Darie, actualul șef al AGORA. Filat, la fel, era păzit de o armată de spps-iști.



Atunci era ok ca în jurul lui Filat să fie vreo 25-30 de agenți de pază. Era ok inclusiv ți pentru actualii jurnalițti de la Agora, pentru că Darie era consilier și nu era voie ca Șăfu să fie criticat în privința pazei exagerate. Ca sa fie clar, paza lui Filat tot era dotată cu umbrele, pistoale și cu altă muniție de foc. În 2012, dacă nu greșesc, i-am zis lui Filat că are în jurul lui prea mulți câini de pază. A zis că nu el decide numărul acestora și nici dotarea. Spunea că responsabili sunt cei de la SPPS. Tot atunci i-am zis că paza exagerată știrbește din imaginea politicianului care se prezintă ca fiind unul din mijlocul poporului. În loc să renunțe la o parte din pază, Filat a cerut SPPS-lui să-i mărească efectivul din jurul său. Desigur, toți erau înarmați până în dinți. Însă nici atunci jurnaliștii nu au văzut nimic anapoda”, adaugă Gandrabur.



Acesta mai aduce aminte și de un caz mai puțin frumos, când Filat, fiind deranjat de obiecțiile unui angajat al serviciului de presă al Parlamentului, a ordonat „băieților” săi să scape de el.



„O fază urâtă de pe timpul lui Filat a fost atunci, câd Șăfu a ordonat unui spps-ist să maltrateze un angajat al Parlamentului, responsabil de relații cu presa. Atunci a fost clar faptul că Filat se consideră intangibil, mai ales era inacceptabil ca un funcționar să-i deranjeze gândurile și discursul în fața camerelor de luat vederi. În privința acestui caz, presa s-a amuzat și deloc nu a accentuat faptul că premierul a cerut „băieților” să se ocupe fizic de funcționarul Legislativului”, mai punctează bloggerul Corneliu Gandrabur.