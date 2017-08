Barba nu este doar un moft estetic. Avantajele pe care le are pentru sănătate

În ciuda celor care spun că barba nu mai este la modă, acest trend rămâne în vogă în multe ţări ale lumii, inclusiv în rândul românilor, iar cei care nu renunţă la barbă nu greşesc. Specialiştii susţin că părul de pe feţele bărbaţilor are nişte beneficii ascunse pentru sănătate.



Aşadar, aspectul estetic nu este singurul avantaj pe care îl are barba. Cercetările arată că aceasta protejează pielea purtătorului de 90-95% dintre razele ultraviolete asemenea unui produs de protecţie solară cu factor 21.



Studiul în această privinţă a fost realizat de profesorii de la Universitatea din Queensland, citat de The Independent.



Totuşi, specialiştii avertizează că barba nu poate înlocui crema de protecţie solară, aşadar, când merg la plajă, bărbaţii nu trebuie să profite excesiv de acest avantaj al bărbii.



În plus, experţii susţin că bărbaţii cu barbă sunt mai puţin predispuşi riscului de apariţie a cancerului de piele, având în vedere faptul că soarele atinge cu greutate pielea acoperită cu barbă şi nu afectează pielea la fel cum o face în cazul în care aceasta este direct expusă.



Totodată, barba încetineşte îmbătrânirea pielii feţei, pentru că aceasta nu mai intră în contact direct cu factorii dăunători externi.