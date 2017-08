Analiștii politici revoltați de declarațiile lui Igor Dodon: „Rolul provocator pe care-l joacă președintele Dodon în sistemul politic al Republicii Moldova devine deja intolerabil”

Partizanatul politic al președintelui Igor Dodon nu mai poate fi tolerat, la fel ca și rolul provocator pe care-l are acesta în sistemul politic din Moldova. Astfel comentează analiștii politici decizia lui Dodon de a include pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Securitate subiectul despre vicepremierul rus Dmitri Rogozin, declarat persona non grata în Moldova. Totodată, aceștia consideră că acțiunile președintelui sunt o parte a strategiei rusești de destabilizare a sistemului politic din Moldova, ceea reprezintă o depășire flagrantă a prerogativelor prezidențiale. Opiniile au fost exprimate în direct la Publika TV.



„Această situație, care s-a creat acum și rolul provocator pe care-l joacă președintele Dodon în sistemul politic al Republicii Moldova devine deja intolerabil. Partizanatul politic de care dă dovadă domnul Dodon, ca președinte al Republicii Moldova, nu poate fi tolerat până la infinit, fiindcă aceasta aduce prejudicii foarte serioase sistemului politic, dar, în ultimă instanță, chiar și securității naționale a țării noastre”, consideră analistul politic Anatol Țăranu.



Pe de altă parte, jurnalistul Petru Bogatu consideră că acțiunile lui Igor Dodon fac parte din strategia rusească de destabilizare a situației politice din țară. Mai mult, aceasta reprezintă o depășire flagrantă prerogativelor președintelui, iar în această privință trebuie luate măsuri urgente, susține Bogatu.



„Igor Dodon nu acționează pe propria răspundere. Ceea ce se întâmplă azi la Chișinău și ceea ce face președintele Dodon în ultimele luni, nu face doar de capul lui. El pune, de fapt, în aplicare strategia rusească de destabilizare a situației politice, de rupere a echilibrului social din Republica Moldova”, a declarat jurnalistul Petru Bogatu.



Reamintim că Președintele Igor Dodon a convocat astăzi ședința Consiliului Suprem de Securitate pe ordinea de zi a căreia urma să fie inclus subiectul privind declararea vicepremierului rus, Dmitri Rogozin, drept persona non grata. Atât speakerul Parlamentului, Andrian Candu, cât și reprezentanții Guvernului, în frunte cu premierul Pavel Filip, au declarat că nu vor participa la această ședință. Ei califică gestul președintelui drept o provocare, mai ales că subiectul lui Rogozin este unul consumat și nu ține de prerogativele prezidențiale, în condițiile în care există probleme de securitate mult mai importante care trebuie discutate.