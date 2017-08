Candu și Filip nu vor participa la ședința Consiliului Suprem de Securitate pentru că în ordinea de zi este inclus subiectul privind declararea lui Rogozin persoană non grata

Speakerul Parlamentului, Andrian Candu, premierul Pavel Filip, dar și alți miniștri delegați de Partidul Democrat nu vor participa la Ședința Consiliului Suprem de Securitate, care va fi convocată astăzi la inițiativa președintelui Igor Dodon. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului, Andrian Candu, după ședința biroului permanent al formațiunii. Candu a motivat decizia PDM prin faptul că în ordinea de zi a CSS a fost inclus subiectul privind declararea vicepremierului rus Dmitri Rogozin drept persoană non grata. Democrații califică acest subiect unul consumat și care, de asemenea, nu intră în competența Președintelui și nu trebuie discutat la ședințele Consiliului de Securitate.



„Pe agenda de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate se regăsesc mai multe subiecte pe care le considerăm noi că țin doar de competența Guvernului și nu țin de competența Consiliului Suprem de Securitate și nu țin de competența Președintelui Dodon. Unul din subiectele care considerăm că nu are în general ce să fie discutat la nivelul Consiliului Suprem de Securitate ține de decizia Guvernului de a-l declara pe vicepremierul Federației Ruse, domnul Rogozin, ca persoană non-grata. Punerea unui astfel de subiect pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Securitate considerăm că este o provocare și nu se urmărește nimic altceva decât să se polemizeze, politizeze acest subiect care deja îl considerăm consumat”, a declarat speakerul Andrian Candu.



Acesta a adăugat că PDM nu-și dorește ca Consiliul Suprem de Securitate să devină un loc al confruntărilor și că acest organ ar putea discuta subiecte mai importante legate de securitatea statului.



„Noi nu vrem ca Consiliul Suprem de Securitate să devină un instrument al confruntărilor, mai ales și geopolitice. Sunt multe subiecte legate de securitatea statului care pot fi pe agenda Consiliului de Securitate, nu însă și cel care este legat de decizia Guvernului de a-l declara pe domnul Rogozin persoană non grata”, a adăugat Candu.



Reamintim că vicepremierul rus a fost declarat persoană non-grata în Republica Moldova, după ce a sfidat autoritățile de la Chișinău, dar și a făcut mai multe declarații scandaloase și ofensatoare la adresa cetățenilor Moldovei, inclusiv numndu-i „țigani”.