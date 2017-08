Tendința de scădere a cifrei de vânzări pe piața serviciilor de telefonie fixă se menține, al doilea an consecutiv

Piaţa serviciilor de telefonie fixă se menține, al doilea an consecutiv, pe o tendință de scădere, cifra de vânzări s-a diminuat în primul semestru al acestui an cu 106,7 milioane de lei față de perioada similară a anului trecut, iar numărul de abonați s-a redus cu 12,8 mii, indică date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), făcute publice astăzi, informează MOLDPRES.



Serviciul de presă al ANRCETI a precizat că operatorii de telefonie fixă au obținut, în ianuarie-iunie curent, din vânzările de servicii venituri în sumă de 359,9 milioane de lei, cu 22,9 la sută mai puțin decât în perioada similară a anului precedent. Numărul de abonați a coborât cu 1,1 la sută, la 1 milion 158 mii.



Potrivit ANRCETI, în anii 2009-2014 vânzările au fost într-o continuă scădere, pe fondul unei diminuări nesemnificative a numărului de abonaţi. În primul semestru al anului 2015 s-a înregistrat o creştere nesemnificativă, de 1,0 la sută, însă în ianuarie-iunie 2016 ele au scăzut cu 8,1 la sută.



Specialiștii ANRCETI explică micșorarea numărului de abonaţi la serviciile de telefonie fixă, a traficului de voce și a vânzărilor acestor servicii prin utilizarea tot mai frecventă de către abonați a serviciilor voce oferite prin Internet și prin rețelele de telefonie mobilă, servicii care sunt mai avantajoase pentru utilizatori.



Micşorarea volumului total al traficului de voce în reţelele fixe a fost determinată de diminuarea tuturor tipurilor de trafic. Astfel, traficul iniţiat către rețelele internaționale a scăzut cu 28,8 la sută, traficul în cadrul acelorași reţele fixe – cu 12,6%, iar traficul către reţelele mobile – cu 11,3%. În consecință, traficul mediu lunar de voce per abonat s-a micșorat cu 9,7 la sută şi a alcătuit 187 minute.



La finalul primului semestru al anului curent cotele de piață ale operatorilor de telefonie fixă, în funcţie de cifra de afaceri, aproape că nu s-au schimbat, față de anul trecut. Cota de piaţă a Moldtelecom a constituit 96,1 la sută, iar cota cumulativă a furnizorilor alternativi de telefonie fixă – 3,9 la sută.