Facebook adaugă un serviciu contra-cost. Pentru ce vor fi nevoiţi să plătească utilizatorii

Şeful Facebook, Mark Zuckerberg, a confirmat recent că utilizatorii reţelei de socializare vor putea în curând să se aboneze contra-cost pentru a avea acces în cadrul reţelei la conţinutul publicaţiilor media. Aşadar, Facebook va avea un paywall (plăteşti pentru a putea citi) în care conţinutul publicaţiilor va putea fi accesat doar pe bază de abonament.



Compania va începe să testeze serviciul de abonamente în interiorul articolelor instant (Instant Articles) în această toamnă, relatează Business Magazin. Se pare că această mişcare a lui Zuckerberg este un efort de a recâştiga publicaţiile deoarece acesta promite ca "toţi banii vor fi direcţionaţi către publicaţiile profesioniste. Facebook nu va lua o parte".



Anunţul vine în contextul în care publicaţii mari precum The New York Times şi The Wall Street Journal au început să nu mai publice articole în modul instant articles deoarece erau îngrijoraţi că pierdeau bani fără a câştiga audienţă pe Facebook. Aşadar, dacă reţeau va ajuta publicaţiile media să-şi crească veniturile atunci acestea se vor reîntoarce pe platformă.



În plus, şeful Facebook promite o vizibilitate mai bună în cadrul reţelei sociale pentru publicaţiile media. Acesta spune că articolele publicate pe Facebook vor fi însoţite pe viitor de logo-ul publicaţiei.