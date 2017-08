Cele mai dăunătoare alimente „sănătoase”

Te întrebi de ce nu slăbeşti, deşi ţii o dietă de câteva săptămâni? Poate că şi tu te laşi păcălită de aceste alimente care pretind a fi dietetice, dar de fapt sunt pline de zahăr şi grăsimi.



Dressing-ul pentru salată

Când toată lumea de la masa ta mănâncă o friptură şi cartofi prăjiţi, tu te mulţumeşti cu o salată. Sacrificiul tău ar putea fi în zadar dacă nu te lipseşti de dressing. Sosurile pentru salată făcute din smântână sau maioneză pot face ca inofensivul bol cu salată să ajungă până la 200-300 de calorii, adică tot atâtea cât are şi friptura pe care încerci să o eviţi.

Ca să te bucuri de o salată cu adevărat sănătoasă, foloseşte un dressing din iaurt degresat şi condimente sau înlocuieşte sosul cu o lingură de oţet şi una de ulei vegetal.



Batoanele proteice

Sunt uşor de purtat în geantă şi îţi dau mai puţină bătaie de cap decât un prânz normal. Şi în plus promit să înlocuiască o masă, furnizând tot atâţia nutrienţi, dar mai puţine calorii. Din păcate, majoritatea batoanelor sunt o păcăleală care funcţionează fiindcă oamenii nu se obosesc să citească eticheta. Dacă ai arunca un ochi pe ambalaj ai vedea că un astfel de produs poate să aibă, de exemplu 9 grame de proteine şi 24 grame de carbohidraţi, deci nu este un baton proteic.

În plus, dimensiunile fac ca un baton să nu îţi satisfacă foamea complet, deci ai toate şansele să mai mănânâci ceva până seara. Dacă nu vrei totuşi să renunţi la acest gen de gustare, caută mai bine şi alege un baton care să conţină cel mult 200 de calorii, o cantitate mică de carbohidraţi şi multe proteine.



Dulciurile fără zahăr

Poate că un suc „light” tinde către zero calorii, dar eşti sigură că te ajută cu adevărat să slăbeşti? Studiile de până acum au arătat că nu prea e cazul. Dacă eşti amatoare de dulciuri, îndulcitorii artificiali nu îţi satisfac nevoia de dulce pentru că nu pot păcăli creierul. Dacă încerci să te laşi de zahăr, chimicalele nu fac decât să îţi prelungească dependenţa.

Studiile au arătat că cei care consumă în mod regulat îndulcitori artificiali nu slăbesc, ci din contră se îngraşă pe termen lung. Ce ai de făcut? Încearcă să renunţi de tot la dulciuri. După o perioadă de sevraj îţi vei da seama că nici nu ai nevoie de ele. Iar dacă trebuie să-ţi îndulceşti o cafea sau un ceai, mai bine pune o linguriţă de zahăr care are în jur de 15 calorii.



Ice tea

Poate că într-adevăr conţine antioxidanţi şi vitamine, aşa cum scrie mare pe ambalaj. Problema este că ice tea-ul nu este un ceai, aşa cum am vrea să credem, ci un suc făcut în mare parte din chimicale şi îndulcit cu zahăr. O sticlă de jumătate de litru poate avea tot atâtea calorii ca şi o masă mai mică.

Varianta mai sănătoasă şi dietetică? Ceaiul făcut de tine acasă cu lămâie şi o linguriţă de zahăr.



Iaurtul cu fructe

Din păcate tot ce e bun îngraşă. Iaurtul cu fructe, varianta mai gustoasă a iaurtului simplu, conţine nu numai arome, ci şi mult zahăr. Îţi vei da seama dacă vei compara ambalajele, observând câte calorii are un iaurt cu fructe faţă de unul natural.

Dacă vrei şi calorii puţine şi gust bun, va trebui să faci un mic efort: taie fructele preferate în bucăţele mici şi pune-le în borcănelul cu iaurt simplu.



Crenvurştii de pui sau curcan

La prima vedere par mai sănătoşi şi mai puţin calorici decât cei de porc, mai ales că şi ambalajul semnalizează acest fapt. De fapt, dacă stai să compari informaţiile nutriţionale, vei vedea că şi crenvurştii de pui sau curcan conţin cam tot atâtea calorii şi tot atâtea grăsimi saturate ca cei de porc. Dacă nu vrei să renunţi la crenvurşti, analizează etichetele în căutarea sortimentului cu cele mai puţine grăsimi.

Iar dacă vrei ceva cu adevărat sănătos, cumpără un piept de pui sau un file de peşte, pune-le la cuptor cu usturoi şi alte condimente, iar în scurt timp ai o cină sănătoasă şi dietetică.