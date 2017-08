Festivitățile organizate cu prilejul Zilei Independenței au fost inaugurate la Chișinău

În Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din capitală au fost inaugurate astăzi festivitățile organizate cu prilejul Zilei Independenței.





Cu ocazia sărbătorii, în dimineața zilei șeful statului, Igor Dodon, Președintele Parlamentului, Andrian Candu, și Prim-ministrul Pavel Filip au depus flori la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și, ulterior, la Monumentul „Maica Îndurerată”.

În cadrul inaugurării festivității, Premierul Pavel Filip a specificat că astăzi este o frumoasă sărbătoare deoarece acum 26 de ani s-a născut Independența Republicii Moldova. „De atunci s-au schimbat Parlamente și Guverne de toate culorile, au existat multe evenimente tragice, decizii importante și crize majore. În 26 de ani, din păcate, am avut mai multe promisiuni decât realizări. Acum așteptările sunt enorme, dar acestea solicită multă responsabilitate și muncă. R. Moldova nu înseamnă doar Guvern și Parlament, ci și sute de mii de oameni care merită un trai mai bun, înseamnă cetățenii plecați peste hotare, care am ferma convingere că vor reveni acasă. De opt ani mergem ce calea integrării europene și pe această cale avem susținerea partenerilor externi, datorită cărora am realizat multe schimbări pozitive. Cred cu tărie în viitorul Republicii Moldova, o țară care va deveni puternică, de aceea este nevoie să fim uniți pentru a ne realiza potențialul acasă, unde să spunem cu mândrie că patria mea este R. Moldova”, a menționat Pavel Filip.

În PMAN astăzi va avea loc un vast program cultural-artistic, susţinut de interpreți de muzică populară, fanfare și ansambluri folclorice, colective de dansuri populare. În scenă vor evolua ansamblurile „Joc”, „Mărțișor”, orchestra „Fluieraș”, orchestra Academiei de Muzică „Big Jazz Orchestra”, orchestra fraților Advahov și alte colective artistice. Concertul se va încheia cu un recital de muzică ușoară al interpreților autohtoni și de peste hotare.

Totodată, 20 de colective artistice de amatori vor defila într-o paradă a portului popular, prezentând varietatea costumului popular național, iar meșterii populari își vor expune creațiile în cadrul unui târg.

Manifestări dedicate Zilei Independenței au loc astăzi în toate orașele țării.