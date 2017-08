Aliona Mandatii afirmă că a fost calomniată și că nu are datorii, dar a plătit o parte din restanță, după ce a fost prinsă cu minciuna

A doua zi după ce omul de afaceri Nicolae Pascal a ieșit în fața presei, unde a anunțat că vicepreședintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr Aliona Mandatii îi datorează 3 milioane de lei, aceasta din urmă i-a transferat 1,82 milioane de lei. Asta deși la afirma la postul Jurnal TV că tot ce spune fostul său partener de afaceri sunt minciuni. Aceleași mesaje au fost răspândite pe rețele de socializare și de colegii săi de partid, care i-au sărit în apărare, și l-au făcut cu ou și oțet pe Nicolae Pascal.



Obosit de valul de munciuni care vine din partea Alionei Mandatii și a altor politicieni din PPDA, Nicolae Pascal a venit cu noi dezvăluiri pe rețele de socializare. ”Îmi pare rău ca nu am făcut-o mai înainte, fiindcă, imediat, a doua zi, ai transferat 1 820 000 lei (pot confirma prin documente) a mai rămas să transferi încă vreun milion și ceva. Sunt sigur că ai să transferi rapid. Asta înseamnă că ai bani, dar eu sunt prostul care poate fi călărit? Da poate ajunge?”, se adresează Nicolae Pascal către Aliona Mandatii.



Omul de afaceri s-a referit și la conferința de presă susținută joi de Mandatii și alți trei valeți ai lui Năstase: Slusari, Moțpan și Pavlovschi. Aceștia au calificat cererea lui Pascal către Mandatii să-și plătească datoriile drept ”declarații mârșave”. El îi dă o replică și lui Alexandru Slusari, un alt vicepreședinte al PPDA, care afirmă că Mandatii a înregistrat pierderi din cauza diferenței de curs valutar, în 2014-2015.



”Să discutăm despre diferențele de curs din 2014-2015, de care am auzit de la individul din dreapta. Ai plătit-o? Să știi că diferența de curs Diazchim-King fruit a fost de peste un milion de lei. A plătit-o cineva? Nu s-a plătit nimic, am luat-o asupra mea, fiindcă sunt Nicu cel de treaba!”, scrie Nicolae Pascal. Acesta mai demolează o altă minciună a celor din partidul lui Năstase, care afirmă că toate comunicările Alionei Mandatii ar fi fost interceptate. Și anume așa ar fi apărut în presă mesajele scrise de aceasta către un partener de afaceri al lui Pascal, în care confirmă existența datoriilor negate. ”Mesajul D-nei Mandatii către Artur mi-a fost arătat chiar de Artur, partenerul meu, iar eu l-am dat presei.



De ce umblați atât cu minciunile?”, o întreabă acesta pe fosta sa parteneră de afaceri. Pascal și Mandatii, împreună cu alți agricultori, au format o asociație pentru a obține prețuri mai mici pentru echipamente și produse pentru agricultură. Inițial, afacerile au mers bine, dar apoi au început să apară probleme din cauza datoriilor. În urma analizei financiare s-a constatat că majoritatea datoriilor, peste 3 milioane de lei, au fost acumulate de către Aliona Mandatii, a povestit omul de afaceri. Nicolae Pascal susține că Mandatii a acceptat să vândă o parte din activele pe care le deține pentru a-și plăti datoriile.



În pofida faptului că Pascal a identificat cumpărătorul și a negociat un preț avantajos, tranzacția așa și nu a fost efectuată, iar antreprenorul nu și-a văzut banii. După ce Nicolae Pascal a vorbit în presă despre modul în care a fost păgubit, în presă au apărut mesaje trimise de Mandatii unui bărbat pe nume Artur, partener de afaceri cu Nicolae Pascal. Vicepreședinta PPDA îi propunea să le trimită antreprenorilor mere în contul datoriei de milioane de lei. Ulterior, aceasta i-a scris că ar putea să îi transfere datoria în tranșe săptămânale, după ce va comercializa merele. Presa a scris anterior că firmele pe care le gestionează Aliona Mandatii au obținut în ultimii ani subvenții în sumă de peste 16 milioane de lei. În prezent, ea face parte din Consiliul de administraţie pentru gestionarea donaţiilor în susţinerea Jurnal TV.