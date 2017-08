Ceea ce ne ENERVEAZĂ pe reţelele de socializare

Deşi toţi facem asta din când în când, ne enervează când o fac alţii. Dar trebuie să recunoaştem că unii exagerează. Tu faci asta?



Statusurile persoanelor care ţin morţis să anunţe pe Facebook ce fac în fiecare clipă. „La film…” – Foarte bine, vizionare plăcută! „Citesc o nouă carte…” – Minunat, dar cum citeşti dacă stai pe Facebook? „Tocmai am gătit… ” – Incredibil, este o performanţă greu de egalat. Şi exemplele pot continua.



Selfie-urile. OK, chiar şi Barrack Obama este protagonistul unui selfie, dar când acestea bombardează Facebook-ul în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare minut, deja devine enervant. În plus, de ce ai posta atât de multe poze care arată aproape întotdeauna la fel?



Notificările jocurilor. Un lucru este cert: jocurile de pe Facebook nasc monştrii. Fiecare dintre noi a avut, la un moment dat, o plăcere vinovată, fie că se numea Farmville sau Candy Crush, dar zecile de notificări pe care le primim zi de zi sunt de-a dreptul enervante.



Pozele de tip „prognoză meteo“. Cad trei fulgi de nea, automat apar pe Facebook o sută de imagini cu cei trei fulgi. Afară fulgeră, toată lumea îşi pune în evidenţă măiestria în ale fotografiei şi sufocă Facebook-ul cu instantanee apocaliptice. Da, foarte inspirat.



Dramele sentimentale. Pare greu de crezut, dar Facebook-ul nu îţi rezolvă problemele din viaţa personală, care, oricum, nu interesează pe nimeni. Poţi scrie rânduri întregi despre neîmplinirile tale, însă ele vor fi tot acolo şi după ce le vei posta.



Pozele festive care apar de Paşte, Crăciun sau orice altă sărbătoare în care eşti etichetat tu alături de o mie de alte persoane. Pe lângă inocentele urări de bine, explozia de notificări enervante este garantată.



Cererile de prietenie trimise de tot felul de dubioşi cu nume de roboţi. Oricât de multe restricţii ai avea, este imposibil să nu te trezeşti cu un Rose Cyborg dornic să vă împrieteniţi pe Facebook. Există şi varianta în limba chineză.



Fotografiile în care toată lumea a ieşit prost, mai puţin cel sau cea care le-a postat. E de înţeles că fiecare încearcă să se pună într-o lumină cât mai bună , dar ţi-e clar că o să-ţi vină şi ţie rândul?