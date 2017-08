Locuitori din Bălți, către funcționari de la primărie: Noi înțelegem că locuiți la Chișinău și nu vă afectează duhoarea gunoiului

Tinerii din municipiul Bălți au răspuns la apelul firmei private care evacuează deșeurile din oraș, ca să ajute la colectarea gunoiului. Aceștia au constatat, însă, că autoritățile au scăpat situația de sub control, iar cu doar câteva lopeți nu se poate de făcut multe.



”Când am ajuns pe strada Calea Ieșilor, de la zeci demetri de containere am simțit duhoarea deșeurilor, am fost atacați de sute de muște și am înțeles că doar cu trei lopeți, greble și 20 de saci pentru gunoi nu vom schimba situația. Noi, locuitorii din Bălți, chemăm primpăria și invităm conducerea, în persoana lui Igor Șeremet, să meargă pe la platformele de colectare a deșeurilor și să simtă duhoarea care îi înconjoară pe oamenii din Bălți.



Noi înțelegem că ei, funcționarii, locuiesc la Chișinău, dar Bălțiul are numai de pierdut din această cauză”, a scris pe facebook Alexei Onoico, unul din activiști. El a îndemnat și conducerea televiziunii locale să reflecte situația realădin oraș și nu doar ceea ce le spun sponsorii de la primărie. ”Vă propun să nu filmați floricele și clumbe, dar să reflectați situația reală din oraș.



Oameni din Bălți, copii noștri respiră aceste miasme. Copiii noștri sunt atacați în curți de haite de câini – cât vom mai răbda toate acestea?”, întreabă Onoico. Mai târziu, tânărul a scris că, la indicația viceprimarului din Bălți Igor Șeremet, serviciile municipale descarcă gunoiul pe platformele curățate deja de voluntari, confirmând, astfel, provocările față de compania care evacuează deșeurile.



Anterior, administratorul companiei Salubrity Solution, Andrei Musteață, i-a chemat pe oameni să uite de politică și să ajute la curățarea orașului de gunoi. ”Azi avem primarul pe care l-am ales, fugar în Rusia şi dat în căutare internaţională, Renato Usatîi. Fiind preocupat probabil de propriile griji și nevoi, a uitat să-și slujească poporul care l-a ales în funcție.



El și întreaga lui primărie, corupta și impotentă, au uitat să cârmuiască acest oraș. Au uitat că orașul trebuie îngrijit și curățat pentru că din birourile primăriei sau de pe unde stau unii din ei ascunși, deșeurile aruncate la nimereală nu miros. Și dacă ei au uitat de noi, noi ne vom căuta de grijă. Vom face ordine în orașul lăsat de izbeliște. Haideți să fim noi gospodari și să le arătăm corupților de la primărie și mai ales primarului nostru cum se face ordine într-un oraș. Salubrity Solutiuon va indeamna pe toti să încărcați gunoiul în tomberoanele noastre, iar noi le vom evacua!”, se arată în mesajul lui Andrei Musteață.