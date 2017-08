Liderul unioniștilor, despre Maia Sandu: Nu am primit nici un sprijin după ce m-am ales cu dosare după protestele în susținerea ei

Au fost buni când au protestat față de alegerea lui Igor Dodon, dar au ajuns sursa relelor imediat ce nu mai sunt utili. Vorbim despre unioniști, care au susținut-o pe Maia Sandu în confruntarea politică la prezidențiale, împotriva socialistului Dodon. Acum, sunt alungați, de membrii Partidului Acțiune și Solidaritate, al Maiei Sandu.



Acest mesaj l-a transmis președintele Asociației „Onoare, Demnitate și Patrie” (ODIP), Vlad Bilețchi. Într-un discurs video plasat pe Facebook, acesta spune că Maia Sandu i-a spus PAS după ce s-a ales cu dosare în urma protestelor în susținerea politicianului de opoziție.



”Și vreau să vă spun că nu am primit nici un sprijin din partea nimănui în legătură cu aceste dosare, nici măcar din partea doamnei Maia Sandu, cu care am ieșit la protest după fraudarea alegerilor de către Dodon”, recunoaște Bilețchi. El mai spune că, acum, membrii de partid al Maiei Sandu nu vor nici să stea aproape de unioniștii de care s-au folosit anterior.



”Recent, au venit în curtea blocului meu, eu am venit cu tricolorul românesc și mi-au spus că acum nu e loc de unire, hai că faci rău. Dar când ieșeam în stradă pentru voi, nu făceam rău?”, se întreabă Vlad Bilețchi. După turul doi al scrutinului prezidențial, ODIPP, alături de PAS, a protestat în fața Comisiei Electorale Centrale, insistând că alegerile au fost fraudate de socialiști. Ei au cerut anularea rezultatelor scrutinului, iar demersul ODIPP a fost susținut de Maia Sandu și partidul său.