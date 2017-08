Sute de victime ale violenței în familie au beneficiat de ajutor în cadrul unei campanii a Fundației lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss”

Fundația lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss” a făcut bilanțul campaniei „Familii ocrotite”, la un an de la inițierea acesteia. Astfel, în cadrul campaniei, sute de copii și femei, victime ale violenței în familie, au beneficiat de sprijin și asistență din partea specialiștilor calificați. De asemenea, au fost organizate mai multe acțiuni de sensibilizare a opiniei publice privind problema și fenomenul violenței în familie și a cazurilor de abuz împotriva acestora.



„Campania ”Familii ocrotite” s-a derulat cu sprijinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, dar și cu implicarea autorităților locale, cu care Fundația a semnat memorandumuri de colaborare. Totodată, campania a beneficiat de susținerea mai multor vedete și personalități publice din Republica Moldova, dar și din România, care au popularizat mesajul campaniei și au spus ”Nu” violenței în familie”, se arată în comunicatul Fundației „Edelweiss”.



Tot în cadrul campaniei, au fost susținute mai multe acțiuni de informare și sensibilizare a opiniei publice, inclusiv turnee în școli. La fel, sub genericul #SpuneNuViolențeiÎnFamilie# au fost organizate mai multe concursuri de artă și flashmob-uri, în cadrul cărora au fost colectate fonduri pentru victimele abuzurilor în familie.



„Totodată, în cadrul campaniei susținute de Edelweiss au fost înființate Cabinete de Consiliere Psihologică și Servicii Juridice în Nordul, Centrul și Sudul țării, respectiv la Drochia, Hâncești și Cahul. Aceste Cabinete au avut misiunea să gestioneze linia telefonică gratuită lansată de către Edelweiss – 08001 0881 - la care victimele violenței în familie au avut posibilitatea să solicite informații și să se programeze pentru ședințe gratuite de consiliere psihologică și juridică.



Astfel, pe durata întregii campanii, de serviciile psihologilor au beneficiat 294 de persoane, dintre care 48 de minori. În afara consilierii psihologice, 20 dintre aceste persoane au fost direcționate către alte instituții publice, ONG-uri, servicii de plasament, instituții medicale etc. pentru a primi și alte tipuri de asistență. De asemenea, de consiliere juridică au beneficiat 158 de victime ale violenței în familie. În total, la linia telefonică lansată de Edelweiss au apelat în jur de 900 de persoane, care au semnalat diverse cazuri de abuzuri”, se mai spune în comunicatul Fundației „Edelweiss”.



”Campania ”Familii Ocrotite” a reușit să-și atingă scopul pe care ni l-am propus. Tema violenței în familie a fost adusă în atenția publică, iar victimele abuzurilor în familie au putut primi asistența necesară din partea unor Cabinete specializate”, a declarat Lidia Cucoș, Directorul Executiv al Edelweiss.



Amintim faptul că Fundația lui Vlad Plahotniuc ”Edelweiss” a lansat campania ”Familii ocrotite” pe 16 august 2016. Campania a fost justificată de statistica îngrijorătoare privind cazurile de violență în familie și a debutat cu promovarea numărului de telefon unic naţional 116 111, instituit de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. La acest număr de telefon, destinat copiilor, martorii sau victimele au putut raporta cazurile de abuz împotriva minorilor.