Scriitorul Nicolae Dabija îi va cere socoteală în instanță lui Constantin Cheianu: ”După minciunile spuse la adresa mea, e firesc să mă îndoiesc de tot ce afirmă Cheianu și postul de televiziune pe care îl promovează”

Scriitorul și academicianul Nicolae Dabija îl dă în judecată pe colegul său de breaslă Constantin Cheianu pentru calomnie. Dabija îl acuză pe Cheianu că, prin intermediul trustului de presă finanțat de condamnatul fugar Victor Țopa, a vărsat peste el minciuni. Scriitorul este deranjat de faptul că fostul său coleg de peniță afirmă, fără să aducă vreo probă, că ar fi subordonat liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.



”Cheianu mă mai numește ”lingăul lui Plahotniuc”, ”sluga lui Plahotniuc”, ”de vreo trei ani Nicolae Dabija a intrat în armata lui Plahotniuc”, ”prieten cu Plahotniuc”, ”parcă-i Plahotniuc”, ”editează cărți pe banii lui Plahotniuc”, scrie Nicolae Dabija în Literatura și Arta. ”Jur că nu m-am întâlnit niciodată la viața mea cu Plahotniuc, că nu îl cunosc, că nu am vorbit cu el niciodată, inclusiv la telefon, că nu mi-a dat vreodată vreun bănuț, nici pentru vreuna din cărțile mele sau pentru săptămânalul ”Literatura și Arta”, continuă Dabija. El spune că are suficienți bani din vânzarea cărților sale pentru a-și permite editarea altor cărți. ”Așa că nu am nevoie de banii lui Plahotniuc, nici de sponsorizări de la Victor Țopa, hoțul cinstit de alt miliard”.



”Regretul meu vizavi de Constantin Cheianu e unul: păcat de talentul lui de bun pamfletar e folosit contra intereselor neamului nostru. Despre acest lucru ne vom da cu adevărat seama mult mai târziu, când, cu ajutorul lui și altora alde el, Dodon va prelua toată puterea în stat pentru următoarele câteva sute de ani”. Scriitorul argumentează prin faptul că Jurnal TV și Cheianu, în persoană, atacă forțele pro-europene, dar care sunt incomode patronilor săi.



”Doar comuniștii și socialiștii sunt buni. Critica la adresa lor e timidă, neconvingătoare. Și apoi electoratul comuniștilor și socialiștilor nu privește Jurnal TV, ca să poată fi influențat, Cheaianu adresându-se electoratului nostru, ca să-i vâre acestuia în cap că toți proeuropenii, unioniștii sunt hoți, corupți, ticăloși, criminali”.



Ca o concluzie, Nicolae Dabija scrie că atât Cheianu, cât și Jurnal TV au pierdut orice credibilitate. ”După minciunile spuse la adresa mea e și firesc să mă îndoiesc de tot ce afirmă Cheianu și postul de televiziune pe care îl promovează”, punctează Dabija.