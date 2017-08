Primele 5 alimente care iti taie pofta de mancare

Cu totii ne dorim sa avem o greutate potrivita pentru a fi sanatosi si a arata bine. Numai ca de multe ori nu este deloc simplu sa ne mentinem sau sa ajungem la greutatea ideala. In astfel de situatii multe persoane recurg la mici trucuri pentru a accelera slabirea. Unul dintre acestea este reducerea apetitului, a poftei de mancare.



In acest caz este bine sa stim ca sunt chial alimente care ne reduc apetitul. Primele 5 astfel de alimente, cu cel mai puternic efect de inhibare a poftei de mancare sunt urmatoarele:



1. Apa minerala carbogazoasa

Consumata între mese, cu înghitituri mici, are darul de a anestezia, pur si simplu, terminatiile nervoase de la nivelul limbii, care ne fac sa simtim gusturile. Rezultatul va fi ca pofta pentru anumite alimente va fi mult diminuata, aceasta fiind o excelenta metoda de temperare a apetitului.



2. Apa fierbinte

Consumata cu 10 minute înainte de masa, inhiba digestia si implicit scade pofta de mancare. Cei care fac excese alimentare la masa pot scapa de aceasta problema consumand un pahar de apa fierbinte în care s-a stors o lamaie înainte de a manca si unul dupa masa.



3. Bananele

Bananele confera rapid o senzatie de satietate si sunt mult mai sarace în calorii decat alimentele obisnuite. Consuma doua banane la începutul mesei, ca aperitiv, pentru a diminua, fara sa suferi de foame, portia de mancare. De asemenea, atunci cand ai dori sa mananci ceva dulce, consuma acest fruct, care nu doar ca e agreabil la gust, dar este mult mai sanatos decat orice produs de cofetarie.



4. Ceaiurile fierbinti

Ceaiurile fierbinti consumate seara în mari cantitati (2-3 cani) sunt un mare ajutor în mentinerea la cote rezonabile a greutatii corporale. Ele ajuta la eliminarea apei din organism, reduc apetitul, ajuta la arderea caloriilor. Va recomand în mod special ceaiul verde sau ceaiul de soc sau tei.



5. Mierea

Nicio zi fara miere! Consumata în cantitati suficiente, mierea taie, la fel ca si bananele, pofta de mancare. Atat înainte, cat si dupa fiecare masa, ia o lingura de miere cu putina apa.