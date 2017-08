În viitor, toţi oamenii vor deveni cyborgi. Iată 6 transformări corporale la care am putea apela în următorii 10 ani

Elon Musk afirma recent că oamenii au început deja să devină cyborgi, smartphone-urile ne îmbunătăţesc deja memoria, ochelarii vederea şi stimulatorii cardiaci ne pot regla bătăile inimii. Mediul înconjurător este plin de tehnologii şi conexiuni digitale, la fel se întâmplă şi în cazul oamenilor.



În întreaga lume au început să apară biohackeri, cercetători sau antreprenori care apelează la noile tehnologii pentru îmbunătăţirea vieţii, informează Big Think. Majoritatea tehnologiilor utilizate în prezent îi ajută pe oameni să tranziţioneze mai uşor prin anumite faze ale vieţii făcându-i mai puternici, mai deştepţi sau mai rezistenţi. În trecut astfel de abilităţi erau considerate superputeri. Iată 6 tipuri de tehnologii care în viitor ne-ar putea îmbunătăţi viaţa şi memoria.



1. Cipurile RFID

Microcipurile nu sunt noi, dar practica implantării acestora în oameni este recentă. În prezent, mulţi biohackeri sunt cipaţi, prin acest proces eliminând multe dintre activităţile zilnice obişnuite precum purtarea unui portofel sau a cheilor. Cipul poate fi utlizat pentru plăţile doar printr-o simplă atingere sau pot deschide şi închide uşa de la casă sau birou automat. Însă acestea sunt doar câteva dintre procese de bază care ar putea fi înlocuite de microcipuri. Cipurile ar putea deveni în scurt timp o metodă de identificare. De asemenea, cipurile ar putea fi utilizate şi în domeniul sănătăţii. Printr-o simplă scanare a cipului, medicii ar putea afla grupa de sânge sau medicamentele la care este alergic pacientul.



2. Exoscheletul

Deşi în 1984 în filmul ''Terminator'' conceptul de cyborg era prezentat ca o contopire a ţesutului uman viu cu un exoschelet metalic. Însă, până în anul 2020, conceptul ar putea fi redefinit, cyborg ar putea fi considerată o persoană ce poartă un exoschelet metal pe deasuprea corpului uman. Noua tehnologie ar putea fi utilizată în luptele corp la corp dintre militari.



3. Traducerea în timp real a unei limbi străine

Softurile pentru traducerea unor cuvinte din alte limbi străine sunt utilizate de câţiva ani, desigur acestea traduc deseori anumite fraze sau cuvinte greşit. Însă, în prezent tehnologiile au încercat să îmbunătăţească traducerile şi să elimine imprefecţiunile, omenirea aflându-se pe punctul de a crea programe de traducere în timp real. În 2016, NY Times sugera că sistemul de inteligenţă artificială Google s-a îmbunătăţit remarcabil.

În prezent, un startup din SUA a strâns peste 4 milioane de dolari şi a primit o o precomandă de 22.000 de prototipuri a unor căşti de urechi ce traduc în timp real şi anulează zgomotul de fundal.



4. Vederea augmentată

Ochii bionici sunt utilizaţi în prezent pentru tratarea bolilor vizuale ereditare şi a degenerării musculare asociate vârstei. Tehnologia se bazează pe o cameră montată pe ochelari care transmite impulsuri către retină. Deşi este necesară perfecţionarea tehnicii, în viitor ar putea ajuta la tratarea orbirii.

Un alt tip de lentile intraoculare dezoltate de compania Ocumetics Technology Corp se află în prezent în pragul testelor clinice. Compania susţine că produsul lor va putea ''îmbunătăţii vederea la orice distanţă,'' indiferent de vârstă.



5. Părţi ale corpului create cu ajutorul imprimantelor 3D

Vezicile urinare crescute în laborator şi vaginuri funcţionale au fost deja impantante cu succes în pacienţi. Dar mult mai promiţătoare sunt organele vitale create în laborator, precum inima, plămânii sau rinichii. Profesorul Martin Birchall, chirurg din cadrul Universităţii din Londra, susţine că acest tip de organe vor apărea în scurt timp pe piaţă. ,,Cred că, în mai puţin de 10 ani, chirurgii vor testa organe şi ţesuturi create în laborator''.



6. Îmbunătăţirea organelor sexuale

În 2014, experţii preziceau că până în 2024 va putea fi efectuată o transformare completă şi funcţională a organelor sexuale. Atunci când este vorba de sex, oamenii au aspiraţii mari şi o imaginaţie extrem de puternică. Transumanistul George Dvorsky susţine că penisul viitorului va fi asemănător cu cel din prezent, dar mult mai mare. Printre alte aspecte, penisul viitorului ar putea fi rezistent la bacterii şi ar putea fi activat prin Wifi. Un alt tranumanist şi biohacker, Rich Lee, are o viziune diferită. El consideră că implanturile cu vibraţii pentru penis vor fi următoarea îmbunătăţire a vieţii sexuale.