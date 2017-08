Ziua Internațională a Tineretului, marcată în R. Moldova

Mai multe acțiuni culturale dedicate Zilei Internaționale a Tineretului, marcată astăzi, se vor desfășura la Chișinău și în alte localități ale țării.





Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, începînd cu ora 14.00 pe strada pietonală din capitală va avea loc cea de-a III-a ediție a Festivalului Tineretului, care reprezintă puntea de legătură dintre tineri, organizații necomerciale, instituții de stat, agenți comerciali etc.

Astfel, prin intermediul acestei ediții a festivalului, organizatorii își doresc să încurajeze promovarea implicării active a tinerilor în menținerea păcii și securității și să demonstreze că tinerii, datorită viziunii pe care și-au construit-o, pot deveni agenți ai păcii, toleranței și schimbării.

Tradițional, în cadrul evenimentului vor fi organizate mai multe activități pentru tineri: un tîrg al organizațiilor de tineret, un tîrg al locurilor de muncă, paneluri de discuție, ateliere, tombole, activități de recreere, muzică etc.

Începînd cu ora 16.00, Ziua Internațională va fi sărbătorită la Varnița, raionul Anenii Noi.

Tematica anului 2017, este Youth Building Peace – „Tinerii construind pacea”, punîndu-se accentul pe contribuțiile tinerilor la prevenirea conflictelor, precum incluziunea socială și pacea durabilă.

Pe scenă vor evolua: Moldovan National Youth Orchestra, AmberTraps, Kapushon, FlashBlood, Via Dacă, Sillage, The Glimpse și Hi Mum.

În cadrul evenimentului, vor fi anunțate rezultatele concursului ”Capitala Tineretului 2018”.