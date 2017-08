Cum faci TONIC din LĂMÂIE și GHIMBIR

Alimentele pe care le consumăm, aerul pe care îl respirăm sau produsele de frumusețe pe care le folosim sunt foarte toxice.

Organismul, ca reacție de apărarecreează stratul de grăsime care reține toxinele. Ne confruntăm cu problema nu neapărat a kilogramelor în plus ci mai degrabă cu paradoxul că, orice ai face, nu poți evita…contaminarea.



De exemplu, am renunțat să cumpăr celor mici fructele și legumele din supermarket, peștele doar proaspăt, niciodată din conservă. Brânza și lactatele din piață, astfel încât să am certitudinea că sunt naturale.



Printre altele, în browsingul obișnuit după rețete și secrete de viață sănătoasă am dat de o poțiune magică, ușor de pregătit pe bază de lămâie. Fără chimicale, ieftină, oricine și-o permite.



INGREDIENTE:



Două căni de apă la temperatura camerei



Sucul de la două lămâi



Două lingurițe de oțet de mere



Două lingurițe de miere raw



O linguriță de ghimbir proaspăt ras



Selasă la macerat peste noapte, se bea dimineața.



Efectul imediat: îmbunătățirea digestiei, detoxifierea ficatului și eventual pierderea kilogramelor în plus și reglarea glicemiei.