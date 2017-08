Constantin Țuțu despre marea sa pasiune din copilărie: „Mă uitam încântat și uimit la acest ghem de fiare care prinde atât de multă viteză, într-un timp atât de scurt

Deputatul democrat Constantin Țuțu a oferit un interviu portalului Shok.md, în care a vorbit despre marea sa pasiune, pe care o care din copilărie. Este vorba de motoarele puternice, în special de motociclete, care literalmente „l-au vrăjit” de mic.



„Pasiunea mea pentru motociclete a început pe vremea când aveam 3-4 ani. Mă uitam încântat și uimit la acest ghem de fiare care prinde atât de multă viteză, într-un timp atât de scurt. Prima motocicletă în familia noastră a apărut când eram mic. Tata era pasionat la acea vreme de motociclete și ne-a transmis această pasiune și nouă. Deloc întâmplător, fratele meu, Grigore, și-a cumpărat mai târziu o motocicletă neagră, Ural, cu care făcea senzație. Impresionat… e puțin spus. Eram pur și simplu atașat de motocicleta fratelui meu. Îl rugam să mă plimbe toată ziua și eram sigur că imediat cum mă fac mai mare, voi merge să îmi i-au permisul pentru categoria “A”, a declarat jurnaliștilor Constantin Țuțu.



Acesta a mai povestit că, de când este deputat, are tot mai puțin timp pentru a-l dedica pasiunii sale, dar întotdeauna încearcă să iasă la o plimbare pe motocicletă, împreună cu prietenii săi. Deputatul democrat a oferit și niște sfaturi utile pentru cei pasionați de motoare, ca aceștia să evite diverse riscuri și pericole.



„De când am devenit deputat, această pasiune a trecut pe planul secund. Nu-mi mai permit atât de mult timp liber. Se întâmplă ca o dată sau de două ori pe lună să mai scot motocicleta pe traseu. Recent, împreună cu prietenii mei din copilărie, Alexandru și Vladimir, am ieșit la o scurtă plimbare cu motocicletele din oraș și până la Băcioi.



Pentru cei care vor să conducă o motocicletă… e important să aveți un permis de conducere, să fiți echipați corespunzător, având haine comode și adecvate, să anticipați ce se va întâmpla în trafic și să-i instruiți și pe pasagerii dvs., atunci când decideți să mai luați pe cineva alături. Și, foarte important, maximă prudență la drum!



Eu îi încurajez pe toți cei care au pasiuni, indiferent de domeniul din care fac parte, să găsească timp și să savureze fiecare moment al pasiunii lor. Plăcerea de a face ceea ce vrei, fără obligați și constrângeri, te face un om fericit”, a povestit parlamentarul.