Băsescu despre Rogozin: Unul din cei mai lași politicieni pe care i-am putut vedea, un laș care și-a făcut scut din copii

Fostul președinte al României Traian Băsescu l-a criticat dur pe vicepremierul Dmitri Rogozin pentru ultimele sale acțiuni legate de statul român. Băsescu susține că Rogozin este unul din cei mai lași politicieni și a procedat „ca un descreierat din Statul Islamic”, atunci când a urcat la bordul avionului cu pasageri și a pus în pericol viața, inclusiv a copiilor, știind că are interdicție pe teritoriul UE. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la un post TV român.



„Unul din cei mai lași politicieni pe care i-am putut vedea, acest Rogozin. Un laș. Eu sunt convins că n-a avut aprobarea lui Putin să urce într-un avion cu pasageri pentru că, la experiența pe care o are, Putin i-ar fi spus ”măi, nu poți să semeni cu ISIS care își face scut din copii”. Rogozin a procedat ca un descreierat din Statul Islamic. El a urcat, știind că persoana lui este interzisă pe teritoriul UE, a urcat într-un avion cu pasageri, cu copii... Un stat la care avionul n-ar fi răspuns la comanda de a se întoarce, cum a fost statul român, putea foarte bine să-l doboare. Președintele Putin n-ar fi recurs niciodată la un gest de lașitate personală”, a declarat Băsescu.



Amintim că vicepremierul rus Dmitrii Rogozin intenționa să ajungă la Tiraspol, la o manifestație criticată de Chișinău, pe care unii experți o consideră sărbătorirea de facto a independenței regiunii separatiste. România a interzis trecerea prin spațiul său aerian pentru avionul cu care venea Rogozin. Acesta a reacționat pe rețele de socializare, numind autoritățile de la București canalii și a amenințat cu represalii. Ulterior, pentru declarații denigrătoare și mincinoase la adresa cetățenilor Moldovei, autoritățile din țara noastră l-au declarat persona non grata.