Un incendiu masiv a cuprins unul dintre zgârie norii din Dubai

Un incendiu masiv a izbucnit, vineri, într-unul dintre cei mai înalţi zgârie nori din Dubai, Emiratele Arabe Unite, iar pompierii au intervenit rapid, raportând că până în acest moment nu s-au înregistrat victime, potrivit Daily Mail.



Imaginile postate pe reţelele de socializare arată că flăcările s-au răspândit rapid în Torch Tower, una dintre cele mai înalte clădiri din lume. Torch Tower are 79 de etaje, iar la momentul inaugurării (2008) a fost cea mai înaltă clădire rezidenţială din lume. Clădirea are peste 330 de metri înalţime şi este, în prezent, a cincea cea mai înaltă clădire rezidenţială din lume. Acelaşi zgârie nori a fost cuprins de flăcări şi în 2015, cauza răspândirii incendiului fiind materialele inflamabile utilizate la construcţia clădirii.



Autorităţile locale au declarat că trupele de intervenţie au reuşit să evacueze clădirea, iar acum pompierii se luptă să stingă flăcările. Încă nu a fost stabilită cauza producerii incendiului.



Până în acest moment nu au fost înregistrate victime.



”Echipele de pompieri au ajuns la faţa locului şi încearcă să ţină flăcările sub control şi să asigure siguranţa cetăţenilor. Nimeni nu a fost rănit”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliţie din Dubai.