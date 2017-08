Rogozin nu se potolește și acuză România de violuri și omoruri, după ce Bucureștiul a închis spațiul său aerian pentru el

Miercuri, seara, după ce subiectul zilei a fost declararea vicepremierului rus Dmitri Rogozin persona non grata în Moldova, postul rusesc de televiziune NTV a difuzat un interviu cu oficialul rus. Discuția cu Rogozin a avut loc înainte de decizia Executivului de la Chișinău, dar se înscrie în argumentele invocate de autoritățile țării noastre.



Și de această dată, Rogozin a continuat să aducă ofense cetățenilor. Interviul este plin de amenințări deschise de răfuială cu cei care nu acceptă batjocura imperială a Rusiei. Un subiect aparte este România, care i-a interzis accesul în spațiul aerian, când Rogozin intenționa să ajungă la Tiraspol.



Acum, ca să se răzbune pe autoritățile de la București, Rogozin îi acuză de violuri și asasinate comise în cel de-al doilea război mondial. ”România trăiește cu amintiri despre România Mare, când a participat la cel de-al doilea război mondial. Acum citesc materiale de arhivă, am discutat cu bunicuțele care au supraviețuit ocupația. Ele spun că până și nemții îi calmau pe români: aceștia nu puteau pleca fără să violeze și să omoare.



Desigur, acum sunt acolo oameni adecvați, dar deciziile sunt luate de aceleași persoane negre”, afirmă Rogozin. Rogozin a fost declarat miercuri persona non grata în țara noastră. Guvernul i-a interzis accesul și tranzitarea teritoriului Moldovei, pentru declarațiile defăimătoare și mincinoase la adresa cetățenilor țării noastre.



Rogozin, care în 1992 a luptat împotriva statului nostru, de partea separatiștilor de la Tiraspol, i-a numit pe moldoveni țigani și șoareci și i-a amenințat de mai multe ori cu război. Săptămâna trecută, România i-a interzis intrarea în spațiul său aerian, pe unde urma să ajungă la Tiraspol, ca să participe la sărbătorirea, de facto, a independenței regiunii separatiste.