Efectele formidabile ale frunzelor de DAFIN

Dafinul este un arbust ale cărui frunze rămân veşnic verzi, iar odată uscate folosesc drept condiment aromat. Deși are origini exotice dafinul nu este o plantă pretențioasă, fiind foarte ușor de întreținut. Mai mult decât atât, a fost introdus în alimentaţie în scopul de a majora puterea de digestive şi de a evita şi de a evita intoxicaţiile.



Este un bun conservant

Frunzele de dafin sunt folosite frecvent pentru preparea unor conserve de toamnă, fiind un foarte bun conservant. Expertii susţin că dafinul este un bun detoxifiant şi laxativ şi recomandă folosirea acestuia pentru tratarea unor afecţiuni precum intoxicaţiile, împotriva digestiei grele, contra gripei şi bronşitei.



Probleme de digestie

Dacă aveţi probleme cu digestia, este recomandat să mestecaţi dafin , timp de 30 de zile, câte trei frunze pe zi. Acestea se vor mânca pe stomacul gol, câte una dimineaţa, la prânz şi seara, potrivit alimente-sănătoase.com.



Infuzie împotriva intoxicaţiilor

Faceţi infuzie din frunzele de dafin şi folosiţi-le împotriva beţiei, intoxicaţiilor şi chiar şi împotriva otrăvirii, dacă este cazul. E bine să ştiţi că trebui să consumaţi o întreagă cantitate preparată. Specialiştii spun că în aceste cazuri, efectul de eliminare este foarte rapid, planta fiind un vomitiv şi antitoxic foarte bun.



Gripa şi bronşita

Dacă vă intereseaza un macerat din frunze împotriva gripei sau a bronşitei, va trebui să consumaţi pe stomacul gol, în mai multe reprize acest amestec. Potrivit experţilor, acest preparat are rolul de a diminua febra, de a elimina durerile de cap şi oferă suport pentru o refacere cât mai rapidă.



Cum îl preparaţi – Luaţi circa 30 de frunze de dafin, opăriţi-le cu o cană de apă şi lasaţi-le la infuzat 20 de minute. Pentru macerat, trebuie să puneţi circa 4 frunze de dafin şi coaja de la o portocală într-un litru de apă. Se lasă la macerat 4 ore, după care se filtreaza totul. Experţii spun că dafinul are efectul unui vomitiv dacă este luat în doze mari, aşa că trebuie pus în cantităţi mici în mâncare.