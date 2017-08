Boeing, pe punctul de a vinde Pentagonului două avioane Air Force One

Constructorul aeronautic american Boeing este pe cale să vândă Pentagonului două exemplare de Air Force One la un tarif considerat accesibil, după ce în 2016 fusese criticat de președintele ales Donald Trump cu privire la prețul prohibitiv al viitorului avion prezidențial, relatează AFP, citând o sursă apropiată dosarului.



Ca o ironie a sorții, cele două avioane 747-8 fuseseră destinate inițial companiei aeriene ruse Transaero, care a dat faliment în 2015, a precizat sursa menționată, sub rezerva anonimatului.



Cele două aparate fuseseră comandate în 2013, dar Transaero nu a preluat niciodată livrarea. Compania Boeing le stocase pe un aeroport din deșertul Mojave, în California (vest).



Constructorul aeronautic urmează să le transforme în avioane prezidențiale americane, adăugându-le în special sisteme de securitate și cele mai noi tehnologii pentru a corespunde exigențelor Ministerului Apărării.



Prețul propus Pentagonului a ținut seama de criticile lui Donald Trump, conform sursei citate. Un Boeing 747-8 în versiunea sa civilă este vândut cu aproximativ 390 milioane de dolari la prețul din catalog. Dar prețul său evoluează foarte repede în funcție de tehnologiile adăugate.



"Suntem încă pe cale de a discuta pentru a ajunge la un acord privind vânzarea a două 747-8 forțelor aeriene. Această tranzacție se concentrează pe faptul de a furniza (un avion) de mare valoare forțelor aeriene și de a propune un preț bun pentru contribuabil", a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Boeing, fără să ofere alte detalii.



Un acord ar putea fi anunțat în următoarele săptămâni.



Cu mai puțin de o lună înainte de învestire sa, Donald Trump a amenințat că anulează o comandă pentru avioane Air Force One, considerând prețul acestui program prea ridicat.



"Boeing construiește un Air Force One 747 nou pentru viitorii președinți, dar costurile explodează la peste patru miliarde de euro. Anulați comanda!", a scris Trump pe Twitter, canalul său preferat de comunicare.



Air Force One, care poartă acest nume doar atunci când președintele se află la bord, îi permite să-și exercite toate prerogativele mandatului său în timp ce se află în zbor, inclusiv să declanșeze un atac nuclear.



Forțele aeriene militare ale SUA au prevăzut un buget total de trei miliarde de dolari pentru două exemplare 747-8, dar acest gen de contract este foarte rar executat în limita anvelopei financiare inițiale.