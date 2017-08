Într-un singur an, procurorii de la PCCOCS au deconspirat zeci de scheme de evaziune fiscală și contrabandă. Statul a recuperat prejudicii de peste 57 de milioane de lei

Statului i-a fost restituit prejudiciul cauzat în sumă de aproximativ 65,5 milioane de lei, datorită activității Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). La un an de la înființare, această structură a făcut primul său bilanț de activitate. Pe parcursul a 12 luni, PCCOCS a identificat numeroase cazuri de evaziune fiscală, scheme de contrabandă, inclusiv regiunea transnistreană, evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul turismului, prestări servicii de transport, activității de creditare etc.



Procurorii au contribuit la restituirea statului a peste 57 milioane lei. Totodată, au fost confiscate bunuri în valoare de 11,6 milioane de lei, 5260 dolari SUA, 4075 euro, precum şi alte bunuri neevaluate. Procurorii pentru Combaterea Crimei Organizate au gestionat mai mult de 2300 de cauze penale.



În aceeași perioadă, în instanțe au fost transmise 375 de cauze penale, iar în 205 au fost pronunțate sentințe. În urma activității acestei structuri, moldovenii păgubiți de escroci și-au recuperat bunuri în valoare de aproape 65,5 milioane de lei. PCCOCS a fost instituită la 1 august 2016, în baza prevederilor noii legi despre Procuratură, precum și a legii privind procuraturile specializate.

Instituția are în competențe efectuarea urmăririi penală în cauzele de terorism, infracțiuni contra păcii și securității omenirii, infracțiunilor de război, contra securității statului, infracțiunilor economice și anume: evaziune fiscală, contrabandă și eschivarea de la achitarea plăților vamale dacă prejudiciul cauzat depășește 2,5 milioane de lei.