August, luna de AUR pentru 3 zodii. Fericirea le bate la uşă

Luna august este interesantă din punct de vedere astral pentru câteva dintre zodii. Soarta lor s-ar putea schimbă radical, în bine. Cariera poate lua o cotitură, viaţa sentimentală la fel, totul este sub semnul schimbărilor spectaculoase. Din păcate, doar 3 dintre cele 12 zodii se vor bucura de noroc chior în această ultima lună de vară.



Leu

Leul este cea mai norocoasă zodie în general, dar mai ales în luna august a acestui an. Astrele aduc circumstanţe favorabile, iar banii pot fi făcuţi foarte uşor. Aşadar, îţi vei putea dovedi creativitatea sau utilitatea în anumite medii profesionale sau sociale şi vei avea un succes răsunător. Norocul va face parte din viaţa ta sub diferite forme şi cam pe toate planurile. Inclusiv la capitolul dragoste lucrurile se îndreaptă şi ai putea fi cerută în căsătorie ori, dacă nu ai o relaţie stabilă, vei întâlni bărbatul perfect.



Gemeni

Va fi o lună de succes pentru tine. Vei avea posibilitatea să începi noi proiecte, să câştigi mai mulţi bani sau să faci investiţii profitabile. Iniţiativele îndrăzneţe te vor ajuta să ieşi în evidenţă şi să atragi persoanele potrivite de partea ta. Practic, chiar dacă nu depui prea mult efort, norocul îţi iese în cale. Vei avea noroc şi să întâlneşti exact persoana pe care o cauţi de atâta vreme. Astrele îţi favorizează această întâlnire care poate rezulta într-o relaţie fericită pentru toată viaţă.



Săgetător

Te poţi consideră fericita zodiacului în luna august. Niciodată parcă nu ţi-a mers într-atât de bine. Şansele ţi se ivesc la tot pasul şi dai piept cu norocul. Succesul îţi este asigurat: câştigi bani din tot felul de afaceri şi proiecte, ai noroc în foarte multe situaţii şi atragi persoanele potrivite de partea ta. Dorinţa de afirmare este puternică, iar din acest motiv reuşeşti să faci o impresie foarte bună oriunde te-ai duce. Sunt şanse uriaşe să câştigi bani fie la loto, fie să te procopseşti cu o moştenire.