În cămașă de mii de lei, Maia Sandu cheamă la luptă împotriva oligarhiei

Ieșirea liderei PAS, Maia Sandu, la protestul de duminică nu a trecut neobservată de către internauți. Bloggerul Eduard Frunză atrage atenția că fosta ministră a Educație a ieșit să reprezinte oamenii simpli într-o cămașă al cărei cost este echivalent cu un salariu de învățător. Frunză califică acest gest drept o bătaie de joc de moldoveni și se întreabă de unde are politiciana asemenea bani, din moment ce nu este oficial angajată și, potrivit propriilor afirmații, trăiește deja de mai mulți ani „din economii”.



„Semnele A&F de pe cămașa duduiei mi-au atras atenția că-i vorba de „Abercrombie & Fitch”. Un brand renumit la scară mondială, care nu-i deloc ieftin. Iar o astfel de cămașa o găsim cu aproximativ 70$ sau între 1300-1500 lei. Și acestea sunt prețurile din SUA, căci în Moldova, la sigur, s-ar adăuga cel puțin 50% la cost. Oficial, Maia Sandu nu este angajată de câțiva ani și cu o jumătate de an în urmă susținea că trăiește din economii. Oare câte economii are Maia? De unde-s aceste „economii” nu cumva de la Banca de Economii? Să protestezi într-o cămașă al cărui cost ajunge la suma salariului lunar primit de un profesor din Republica Moldova, în timp ce tu ai fost, preț de câțiva ani, ministrul Educației, e cumva totuși o bătaie de joc față de moldoveni, fraților…”, scrie bloggerul pe pagina sa.



Acesta atrage, de asemenea, atenția, asupra memoriei colective a moldovenilor, care sunt pe cale s-o canonizeze pe Maia Sandu, însă uită momente importante din biografia acesteia, precum că:



„1. Aceasta e fost membră a echipei lui Filat, exact când se furau banii moldovenilor;

2. Aceasta a fost ministra Educației, atunci când au fost închise școli și grădinițe;

3. Aceasta a ignorat total cererile de majorare a salariilor profesorilor și problema lipsei de profesori din școli.



Deci cum s-ar veni, de unde brusca încredere în Maia Sandu? Ați uitat cine este ea, ce a făcut, dar sperați că va face ceva util pe viitor? Personal, mă îndoiesc, mai ales că această Domnișoară Sandu a avut o ieșire suspectă din PLDM, plus încă o relansare cu un alt partid în politica de pe Bâc, exact atunci când era arestat Filat, servind, evident, drept alternativă pentru foștii membri și susținători de sub stejarul cu frunze roșii. Dacă am avut un „HARBUZ” - verde de la stejar la exterior și roșul comunist la interior, acum apare brusc un „Grapefruit”. Pretinșii galbeni la exterior protestează activ de câteva ori alături de Dodon, până ajunge acesta Președinte”, adaugă Eduard Frunză.