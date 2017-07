Cum se ține dieta cu pepene verde

Deosebit de gustos, pepenele verde poate deveni nu doar o gustare perfectă de vară, ci și un aliat de nădejde în lupta cu kilogramele în plus. Acest fruct este sărac în calorii, fiind format din 90% apă, și are un conținut de zaharuri menit să îți asigure energia pe durata întregii zile.



Pentru că a început sezonul pepenilor, este un bun prilej să încerci și dieta cu pepene verde, o dietă ce are o mulțime de beneficii.



Dieta cu pepene verde te scapă de cinci kilograme în șapte zile



Cura cu pepene verde se ține pe parcursul a șapte zile și este indicată oricărei persoane, cu excepția celor care suferă de insuficiență renală. La sfârșitul acestei diete vei pierde în jur de cinci kilograme, în funcție de greutatea inițială și de strictețea cu care respecți următoarele reguli.



În timpul dietei cu pepene verde, sunt permise următoarele alimente: carne de pui, pește, carne slabă de vită (fiartă sau pe grătar), supe, legume (crude sau fierte), brânză de vaci și iaurt, ouă fierte și, bineînțeles, pepene verde.



Poți bea, de asemenea, cafea și ceaiuri neîndulcite și cât mai multă apă.



Urmând aceste indicații, îți poți ajusta singură caloriile consumate la fiecare masă, astfel încât să nu depășești 1000 – 1200 de calorii/ zi. Include felii de pepene verde pentru gustări între mese sau la cină.



Câte calorii are pepenele verde



Cu toate că pepenele verde este sărac în calorii, doar 30 de calorii pe suta de grame, nu îl poți consuma în cantități nelimitate în timpul acestei diete.



Aproape o treime din greutatea unui pepene verde este reprezentată de coajă, de aceea greutatea lui trebuie să aibă în jur de trei kilograme, mai ales că în zilele caniculare se poate chiar dubla cantitatea de pepene consumată pentru cură.



Beneficiile pepenelui verde



Pe lângă faptul că este cel mai revigorant fruct al verii și te ajută să scapi de kilogramele în plus, consumul de pepene verde mai are și alte avantaje.



O bogată sursă de vitamine, calciu, potasiu, fier și aminoacizi, pepenele verde ajută la combaterea anxietății, a stresului și a atacurilor de panică.



Pepenele este și un bun antioxidant datorită conținutului de licopren, prevenind cancerul, tumorile de la nivelul tractului urinar și a prostatei.



Pepenele verde poate fi folosit și ca tratament pentru acnee, fiind un puternic detoxifiant. Îl poți consuma ca atare sau se poate aplica extern, pe zonele afectate.



Nu în ultimul rând, pepenele este recomandat și în tratamentul afecțiunii rinichiilor și al întregului aparat urinar deoarece miezul acestui fruct conține 90% apă.