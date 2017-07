8 fructe și legume care îți vor reda energia și puterea de concentrare

Câteva fructe și legume îți oferă doza de energie necesară pentru a face față unei zile obositoare la birou, fără cafea.



Cu siguranță nu odată te-ai surprins fără vlagă în fața calculatorului, încercând să-ți găsești resursele de energie pentru restul zilei. Zahărul sau cafeaua pot părea primele opțiuni, însă efectul obținut va dura prea puțin. O alegere mai bună este consumul anumitor fructe și legume, care îți vor oferi nutrienții necesari întregii zile și contribuie la creșterea vitalității, aducând reale beneficii și din punct de vedere psihologic.



Un mod simplu de a le integra în alimentație este consumarea lor sub formă de sucuri naturale. Alege să le prepari cu ajutorul unor aparate care presează fructele și legumele la rece și care au capacitatea să deschidă celulele legumelor și fructelor, pentru a le stoarce la maximum tot sucul, ajutându-te să obţii până la 90% din fructe în pahar, nu la gunoi. Poți face diverse combinații între fructele și legumele din lista de mai jos, care te vor ajuta să nu te mai simți niciodată obosită.



Bananele

Bananele sunt o gustare care nu ar trebui să lipsească din alimentația ta zilnică. Comparativ cu alte fructe, acestea au un număr scăzut de calorii și sunt bogate în antioxidanți și zaharuri precum glucoza și fructoza. Fiind ușor de digerat, acestea sunt absorbite rapid de organism și se transformă energie.



Citricele

Bogate în vitamina C, potasiu și fibre, citricele sunt mai degrabă o sursă de energie care se eliberează în timp. Vitamina C ajută la formarea aminoacizilor, care contribuie la reglarea nivelului de energie al organismului. Din acest motiv, unul dintre primele semne ale carenței acestei vitamine este oboseala.



Merele

Nu doar că vor ține medicul la distanță, după cum spune binecunoscuta zicală, dar merele îți vor oferi și energia necesară de-a lungul întregii zile. Fiind bogate în carbohidrați, glucoză, dar și în fibre, acestea se digeră mai lent, oferindu-ți energie pentru o mai lungă perioadă de timp.



Afinele

Afinele au nenumărate proprietăți recunoscute ca fiind benefice organismului. Consumate cu regularitate, sunt un adevărat combustibil, fiind bogate în vitamine și antioxidanți. Aceștia din urmă ajută la detoxifierea organismului, lucru care te va face să te simți mult mai activă.



Pepenele verde

Chiar dacă poate părea surprinzător, pepenele verde se află pe primele locuri în ceea ce privește aportul de energie. Câteva felii sunt de ajuns pentru a îi oferi corpului tău necesarul de potasiu, vitamine și fructoză pentru o întreagă zi. De asemenea, având un conținut ridicat de apă, ajută la hidratarea organismului, aspect esențial pentru o energie crescută.



Țelina

Țelina are un conținut bogat de vitamina C, B și fibre. Aceasta are proprietăți diuretice, deci ajută la eliminarea apei din organism. Totodată, consumul de țelină facilitează digestia, astfel că mâncarea va fi digerată mult mai rapid și cu mai multă ușurință. În plus, sodiul care se găsește în țelină crește producția de acid gastric



Spanacul

Lipsa fierului din organism cauzează anemie, principalul simptom asociat acestei afecțiunii fiind oboseala. Spanacul are un conținut ridicat de fier, esențial pentru o energie crescută. Deși nu se va întâmpla precum în desenele animate cu Popeye marinarul, consumul acestuia cu regularitate va îmbunătăți circulația sângelui, te va face să fii mai activă și să te concentrezi mai ușor asupra sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinești



Morcovii

Morcovii conțin un număr mare de vitamine și minerale precum vitaminele C, A, K, B, fier, potasiu, fosfor sau sodiu. De asemenea, morcovii sunt bogați în antioxidanți, care ajută la neutralizarea radicalilor liberi din organism. Sunt ușor de digerat, detoxifică tractul digestiv, reduc nivelul colesterolului și reprezintă o adevărată bombă de energie. O cană de suc băută dimineața poate concura cu obișnuita ceașcă de cafea, fără a avea efecte negative asupra organismului.



Toate fructele și legumele conțin substanțe benefice organismului, însă cele de mai sus au un efect vizibil în ceea ce privește creșterea energiei. Consumate cu regularitate, vor face cu adevărat diferența atunci când ai cea mai mare nevoie.