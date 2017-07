Putin: Evenimentul care m-a influenţat cel mai mult a fost colapsul URSS

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, vineri, că evenimentul care a produs cel mai mare impact asupra vieţii sale a fost colapsul Uniunii Sovietice, potrivit agenţiei de presă Tass.





În cadrul emisiunii "Serious Talk with Vladimir Putin", desfăşurată la centrul educaţional pentru copii supradotaţi din Soci, Putin a afirmat că evenimentul care a avut cel mai mare impact asupra vieţii sale a fost destrămarea Uniunii Sovietice.

Fiind întrebat de evenimentul care l-a influenţat cel mai mult, iniţial, Putin a ezitat. ”Cel mai important eveniment? Chiar mi-aţi pus o întrebare dificilă. Cred că destrămarea Uniunii Sovietice. Mi-aţi pus o întrebare pentru adulţi, v-am dat un răspuns pentru adulţi”, a afirmat preşedintele Rusiei.

Vladimir Putin a vorbit şi despre alegerile prezidenţiale ce se vor desfăşura anul viitor. Preşedintele Rusiei nu a exclus o candidatură la alegerile din 2018 şi a precizat că nu intenţionează să modifice prevederile constituţionale care limitează numărul de mandate prezidenţiale.

"Nu am decis încă dacă ar trebui să-mi continui activitatea în această calitate. O să văd, alegerile vor avea loc în 2018. Mai este timp până la cursa electorală. La un moment dat, trebuie să mă retrag. Constituţia stipulează o limită de mandate în funcţia de preşedinte. Am avut posibilitatea să modific Constituţia şi chiar mi s-a cerut să o modific în timp util. Nu am făcut acest lucru şi nu mai intenţionez să îl fac", a spus Vladimir Putin.

Conform Constituţiei ruse, o persoană nu poate să fie preşedinte al ţării mai mult de două mandate consecutive. Vladimir Putin a fost ales în fruntea ţării în 2012, iar înainte de acest mandat a fost preşedintele Rusiei între 2000 şi 2008. În 2008, mandatul unui preşedinte al Rusiei a fost crescut de la patru la şase ani.