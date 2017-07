Cetățenii UE vor circula liber în Marea Britanie după Brexit cel puțin doi ani

Cetățenii Uniunii Europene vor putea beneficia de libera circulație în Marea Britanie cel puțin doi ani după Brexit, măsură ce face parte dintr-un acord de tranziție, au relatat vineri mass-media britanice, transmite Reuters.



Prima rundă deplină de convorbiri privind ieșirea Marii Britanii din UE s-a încheiat joi, înregistrându-se câteva compromisuri și diferențe în legătură cu modul de a proteja viitorul cetățenilor expatriați.



Marea Britanie urmează să părăsească UE până la sfârșitul lui martie 2019, după un referendum, pe 23 iunie 2016, la care majoritatea britanicilor au votat pentru Brexit, în scopul de a restricționa imigrația și de a recâștiga puterile de la Bruxelles.



Unii membri importanți ai cabinetului premierului Theresa May, inclusiv ministrul de finanțe Philip Hammond, au insistat pentru o perioadă de tranziție având drept scop să protejeze economia și să liniștească lumea afacerilor.



Potrivit planurilor lui Hammond, cetățenii UE vor avea dreptul la liberă circulație în regat o perioadă de până la doi ani după Brexit, a relatat vineri cotidianul The Times. La rândul său, The Guardian, care citează o sursă importantă din guvern, scrie că perioada de liberă circulație în regat după Brexit ar putea dura până la patru ani.



Reuters notează că o purtătoare de cuvânt a biroului Theresei May, contactată de către agenție, nu a făcut imediat nici un comentariu pe această temă.