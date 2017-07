Modificarea sistemului electoral a fost salutată de membri ai Parlamentului European: e dreptul suveran al țării

(UPDATE 17:23) Europarlamentarul român Norica Nicolai a comentat şi intenţia Partidului Popular European de a denunţa Acordul de Asociere după ce Legislativul de la Chişinău a aprobat noul sistem de vot. Oficialul este de părerea că propunerea partidului nu are relevanță şi că acest comportament este jenant.



"Este după părerea mea o presiune politică pe care Partidul Popular European o face şi pe care eu o consider inadmisibilă. Uniunea Europeană a încheiat Acordul de Asociere considerând că Republica Moldova îndeplineşte criteriile pentru a deveni stat membru", a spus europarlamentarul Norica Nicolai.



Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană a fost semnat în 2014 la Bruxelles. Acesta a intrat în vigoare în luna iulie a anului trecut.



(14:29) Noul sistem electoral, adoptat astăzi în Legislativ, este susţinut şi de deputaţi din Parlamentul European. Norica Nicolai este de părerea că, deşi sunt mulţi care fac speculaţii în ceea ce priveşte votul mixt, el va aduce doar beneficii cetăţenilor moldoveni.



"Sistemul electoral este atributul suveran al unei ţări. Dacă Parlamentul a decis acest sistem de vot pe care îl consider necesar şi util pentru menţinerea standardelor democratice şi al parcursului european, cred că acest sistem este cel trebuie să pus în aplicare la următoarele alegeri", a precizat Norica Nicolai, europarlamentar.



PUBLIKA.MD aminteşte că alegerile parlamentare din 2018 vor fi organizate în baza unui nou sistem electoral. 50 de deputaţi vor fi aleşi pe liste de partid, iar 51 - direct de cetăţeni, în circumscripţii uninominale. Deputaţii au votat astăzi în lectură finală proiectul de lege care prevede trecerea la sistemul mixt de vot.